海灘暴打比基尼女郎 新州警方32萬元和解

圖為警員要求溫曼吹氣接受酒精檢測。(錄像截圖)

新州 野木林(Wildwood)警察 毆打女子一案日前和解，該市警察將賠償32萬5000元，該案件當時曾一度引發全美對警察武力執法的關注。

警方2018年勞工 節周末期間，因懷疑20歲女子溫曼(Emily Weinman)未成年飲酒，雙方在海灘發生爭執，進而將她按倒在沙灘上毆打。旁觀者將執法過程拍下上傳，在全美引發軒然大波。

時任市長Ernie Troiano稱，警方行為合法。他在該案和解後諷刺和解有違正義，「一名女子在海灘攻擊警察，警察做了本職工作，她卻因此獲得32萬5000元賠償。」

該市前市長、曾經也當過該市警察的德瑪佐(Gary DeMarzo)對此不以為然，他在接受新州先進傳媒(NJ Advance Media)採訪時稱，當地警局長期崇尚「暴力文化」，「我和這些警察打過交道，他們不是好人。」

新州警方暴力執法現象近年來並不少見。除了野木林事件外，多佛市(Dover)去年5月三名警察將19歲男子Cyprian Luke按倒在地，輪流揮拳毆打其面部；瑞吉屋市(Ridgewood)兩名警察今年被錄下暴力按倒一名騎著自行車的15歲西裔男孩，均引發公眾關注。

影片來源：警方提供