我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

新州單日90死 7成確診受訪者拒合作 追蹤接觸者陷困境

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州疫情惡化，七成確診者不願配合追蹤。(美聯社)
新州疫情惡化，七成確診者不願配合追蹤。(美聯社)

新州1日公布4661例新增新冠確診，單日90人死亡，再次創下六個月來新高。州長墨菲督促居民積極與「接觸者追蹤」(contact tracing)人員合作，目前高達七成確診的受訪者拒絕合作，不願透露有症狀前48小時外出地點，及曾與哪些人近距離接觸，20%確診者甚至不接電話。

墨菲多次強調接觸者追蹤保障隱私，「沒有人會被獵巫，接觸者追蹤唯一的目的就是保護你和你家人、所在社區的健康與安全。」

新州企圖強化確診追蹤系統，但受訪者拒絕配合，以及追蹤人手嚴重不足，成為阻礙。墨菲表示目前新州共有2300名接觸者追蹤人員，而全州的目標是平均每10萬人有30名。目前新州疫情熱點地區博根郡，平均每10萬人僅有17名追蹤人員。

接觸者追蹤是一種疾病偵查工作，發現感染源後進行有效隔離，防止疾病擴散；約翰霍普金斯大學彭博衛生安全學院(Bloomberg School's Center for Health Security)調查報告指出，美國需要至少100萬名追蹤工作者，因此該校開設免費網路課程，加快專員培訓。

新州染疫住院人數3129，其中601人住在加護病房，359人需要呼吸機。過去7天平均單日新增4053，不包含快速檢測(rapid tests)結果。

衛生廳鼓勵所有居民下載智慧手機App「COVID Alert NJ」，若曾與確診者近距離接觸會收到通知。網址：https://covid19.nj.gov/pages/app。

新州 美國 檢測

上一則

預防醫院過載人手不足 馬州多管齊下

下一則

羅德島醫院負荷達極限 方艙投用

延伸閱讀

150→25 新州再減室外聚集人數上限

150→25 新州再減室外聚集人數上限
「蚯蚓剋星」錘頭蟲現身喬州 無天敵恐害生態

「蚯蚓剋星」錘頭蟲現身喬州 無天敵恐害生態
新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令
防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警

防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警
新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字

新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字
總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選

總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元