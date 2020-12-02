新州單日90死 7成確診受訪者拒合作 追蹤接觸者陷困境

新州疫情惡化，七成確診者不願配合追蹤。(美聯社)

新州 1日公布4661例新增新冠確診，單日90人死亡，再次創下六個月來新高。州長墨菲督促居民積極與「接觸者追蹤」(contact tracing)人員合作，目前高達七成確診的受訪者拒絕合作，不願透露有症狀前48小時外出地點，及曾與哪些人近距離接觸，20%確診者甚至不接電話。

墨菲多次強調接觸者追蹤保障隱私，「沒有人會被獵巫，接觸者追蹤唯一的目的就是保護你和你家人、所在社區的健康與安全。」

新州企圖強化確診追蹤系統，但受訪者拒絕配合，以及追蹤人手嚴重不足，成為阻礙。墨菲表示目前新州共有2300名接觸者追蹤人員，而全州的目標是平均每10萬人有30名。目前新州疫情熱點地區博根郡，平均每10萬人僅有17名追蹤人員。

接觸者追蹤是一種疾病偵查工作，發現感染源後進行有效隔離，防止疾病擴散；約翰霍普金斯大學彭博衛生安全學院(Bloomberg School's Center for Health Security)調查報告指出，美國 需要至少100萬名追蹤工作者，因此該校開設免費網路課程，加快專員培訓。

新州染疫住院人數3129，其中601人住在加護病房，359人需要呼吸機。過去7天平均單日新增4053，不包含快速檢測 (rapid tests)結果。

衛生廳鼓勵所有居民下載智慧手機App「COVID Alert NJ」，若曾與確診者近距離接觸會收到通知。網址：https://covid19.nj.gov/pages/app。