新州單日90人死亡 再創紀錄

新州一家餐廳因感恩節期間室外大規模人群聚集，被禁止在下午提供室外餐飲30日。(取自臉書)

新州 1日公布4661例新增新冠病毒感染確診病例，單日90人死亡，再次創下六個月來新高。染疫住院人數3129，其中601人住在加護病房，359人需要呼吸機。新州過去7日平均單日新增4053，其中還不包含快速檢測(rapid tests)結果。

州長墨菲再次督促民眾保持警惕，避免節日聚會。奧克蘭市(Oakland)一家餐廳因感恩節期間室外大規模人群聚集，被禁止在下午提供室外餐飲30日。市長Linda Schwager說，她看到照片上大堆人群聚集、不戴口罩、沒有社交距離，「我認為有必要召開一個特別會議」。

根據特別會議的決定，Portobello餐廳即日起每日下午4時起將被禁止提供室外餐飲，為期30天；餐廳業主必須參加本月的市鎮會議，從而解除禁令。警長Keith Sanzari表示警方已向業主開出罰單，並提起兩項刑事指控。

新州衛生廳此前調整疫情活躍圖(activity map)，將染疫風險等級從黃色調整為橙色，要求全州公校都應考慮關閉校園，轉為線上教學。拉法葉(Lafayette)、查塔姆(Chathams)等部分學區 仍拒絕關校，堅持雙規教學模式。

查塔姆作為新州優秀學區，不乏華人學生。學區總監Michael LaSusa在29日郵件全體家長，稱將不間斷雙規教學模式，並要求所有學生一旦去過除紐約 、康州、德拉瓦和賓州以外的其他地區，必須自我隔離14日。