我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網購星期一金額108億元 史上新高

美疫苗專案官員：盼年底前有2千萬人接種新冠疫苗

新州單日90人死亡 再創紀錄

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州一家餐廳因感恩節期間室外大規模人群聚集，被禁止在下午提供室外餐飲30日。(取自臉書)
新州一家餐廳因感恩節期間室外大規模人群聚集，被禁止在下午提供室外餐飲30日。(取自臉書)

新州1日公布4661例新增新冠病毒感染確診病例，單日90人死亡，再次創下六個月來新高。染疫住院人數3129，其中601人住在加護病房，359人需要呼吸機。新州過去7日平均單日新增4053，其中還不包含快速檢測(rapid tests)結果。

州長墨菲再次督促民眾保持警惕，避免節日聚會。奧克蘭市(Oakland)一家餐廳因感恩節期間室外大規模人群聚集，被禁止在下午提供室外餐飲30日。市長Linda Schwager說，她看到照片上大堆人群聚集、不戴口罩、沒有社交距離，「我認為有必要召開一個特別會議」。

根據特別會議的決定，Portobello餐廳即日起每日下午4時起將被禁止提供室外餐飲，為期30天；餐廳業主必須參加本月的市鎮會議，從而解除禁令。警長Keith Sanzari表示警方已向業主開出罰單，並提起兩項刑事指控。

新州衛生廳此前調整疫情活躍圖(activity map)，將染疫風險等級從黃色調整為橙色，要求全州公校都應考慮關閉校園，轉為線上教學。拉法葉(Lafayette)、查塔姆(Chathams)等部分學區仍拒絕關校，堅持雙規教學模式。

查塔姆作為新州優秀學區，不乏華人學生。學區總監Michael LaSusa在29日郵件全體家長，稱將不間斷雙規教學模式，並要求所有學生一旦去過除紐約、康州、德拉瓦和賓州以外的其他地區，必須自我隔離14日。

新州 學區 紐約

上一則

芝2周後開始施打疫苗 前線醫護第一優先

延伸閱讀

長島大頸學區 感恩節假期13師生確診

長島大頸學區 感恩節假期13師生確診
紐新1/3小商家 重開無期

紐新1/3小商家 重開無期
150→25 新州再減室外聚集人數上限

150→25 新州再減室外聚集人數上限
新州最大超市 提供員工疫情補貼

新州最大超市 提供員工疫情補貼
新州37%工薪家庭 疫情前已入不敷出

新州37%工薪家庭 疫情前已入不敷出
新州可負擔健保 年底截止快申請

新州可負擔健保 年底截止快申請

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05
疫情期間，藉口罩詐財案件多。(Unsplash網頁)

空頭口罩賣五倍價涉3億元 某國政府付款才知冤

2020-11-24 22:32
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
傳聞拉斯維加斯金沙集團暗助德州賭場合法化。( 金沙集團網頁)

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

2020-11-25 19:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外

謝家華死於「嗆傷併發症」 康州法醫中心：判定是意外
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫

感恩節後「50州同爆天災」新冠住院9.3萬人 前官員：年底前1/3人可能染疫
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬