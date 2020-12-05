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費城永新集團 華人HOMEDEPOT建材五金應有盡有 全美送貨

費城訊

  永新集團是美東華人規模最大、實力最雄厚、名氣最響，集建築材料、五金電器、水喉配件、餐館設備加工、畫圖設計等的綜合性企業集團。

　十多年來，永新集團秉承「不斷創新，竭誠為華人服務」的創業理念，專注業務範圍和服務質量，不斷發展擴大。佔地面積12萬平方呎。公司經營產品包括所有餐館、家居設備及配件，品種繁多，應有盡有，享有「華人HOMEDEPOT」的美譽。公司自備車隊，全美送貨，服務周到，幫助客戶解決所有運輸問題。憑著信譽好、價格低、品種多、服務佳、效率高，送貨上門，吸引了大量華人、老美建築裝修餐館業慕名而來。

　永新集團經營業務範圍有建築材料行：家俬板、地臺板、防水板、OAK 板、灰板、水泥板、鋁材料、塑膠板；空心門、實心門、OAK門、家俬門、六格門、鐵門、鋁門；木方、木梁、木線、鐵欄、鐵工字梁、角鐵、鋼筋、鐵通；沙、水泥、磚、石材、磁磚、地磚、花崗石、櫥櫃。

　五金電器類：電線、電燈、電管、電箱、電線、螺絲、油池、風管、風喉。水喉配件類：銅管、塑料管、銅管、鑄鐵管、煤氣管、馬桶、浴缸、洗手盆、熱水爐。畫圖及招牌：建築餐館畫圖、各式燈箱、鐵盒字、雨篷、玻璃、和鏡、鋁合金門面。爐頭設備鐵工廠：生產各類爐頭設備、煙罩、蒸氣檯、排骨爐、冰箱、抽氣機，工作檯、鋼結構層架、樓梯、欄杆、中日餐具、桌椅、沙發。

　永新集團供應各類櫃檯、Buffet檯，集沙發加工廠、招牌燈具批發公司，爐頭設備鐵工廠、建築五金材料行於一體；專業餐館爐頭加工、代理各種廚房設備、自備車隊全國送貨。費城總代理商用家用熱水爐。

　永新集團地址: 南費城1501 Washington Ave. Philadelphia, PA19146電話:215-545-8585傳真:215-545-8989

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