我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區多縣實施居家令 持續至明年 多類商業叫停

蘋果認了！iPhone 11觸控有問題 宣布免費維修

35年好信譽 專長跨州服務 飛達搬家專業高效獲最高評級

紐約訊

市面上的搬運服務良莠不齊，如何找到一家專業可靠的搬家公司呢？

　這不僅需要搬家公司具備正規的資質、齊全的設備、豐富的經營，更需要其工作人員具備優良素質與超強的責任心。這樣在整個過程中，才能對所出現的各項問題進行合理評估與快速解決，能夠真誠詳實地與您密切溝通，從而確保整個過程的順利無誤。自1985年在洛杉磯成立，迄今服務僑社35年的飛達搬家，正是值得您信賴的搬家首選。

  飛達搬家公司（Lucky Moving Inc.）自1985年在洛杉磯成立以來，貫徹“始終如一”的經營理念，經過長期不懈努力，成為廣大華人朋友們的“心頭好”！該公司不僅具有加州、德州及紐澤西州車管局 (DMV) 貨運車許可證，還具有跨州搬家I.C.C.許可證，可合法從事美國本土各州之間或遠至加拿大的搬家服務。而其所營運的大型搬家運輸車隊包括五十三呎以及多種不同尺寸的卡車，能夠配合不同客人的搬運需求，且從未有過車禍傷亡等不良記錄。

  在倉儲方面，飛達搬家的專業度可謂首屈一指。旗下多個倉儲中心均配有完備的保全系統，確保客人物品安全。同時，在美國境內服務中，飛達還獨創了將小轎車放到大卡車中的封閉運送業務，以確保運送過程中萬無一失。在包裝方面，飛達搬家會依據托運物品的材質、大小來確定包裝方式及耗材，並嚴格執行“五層包裝法”，不會為節省自身成本而忽視客人的物品安全。

　此外，該公司還提供極其完善的保險服務，內容包括：商業責任險、貨物保險、勞工傷害險、車輛險等，以確保整個搬運過程的圓滿順暢。而其工作人員普遍通曉多國語言，能與各方客人進行有效溝通。正是由於全方位的專業服務，飛達搬家連續幾年奪得“AAA”最高榮譽！

　目前疫情尚未平息，飛達搬家會特別注重工作人員的健康及防護狀況，從而確保顧客的居家安全。因此，有搬家需求的朋友，可與飛達搬家聯絡咨詢。官網：www.luckymoving.com；新澤西分公司電話：(732) 432-4288，地址：122 Tices Lane, Suite A, East Brunswick, NJ 08816；洛杉磯總公司電話：（626）333-1306，地址：17031 Green Drive, City of Industry, CA 91745；休士頓分公司電話：(281) 265-6233，地址：760 Industrial Blvd., Sugar Land, TX 77478；台灣分公司電話：(03) 327-5533。

洛杉磯 美國 保險

上一則

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

下一則

為女兒打造「農曆新年盒」 文化小土豆網路人氣高

延伸閱讀

救租戶 洛杉磯市議員促用4600萬元新冠救助金購華埠公寓樓

救租戶 洛杉磯市議員促用4600萬元新冠救助金購華埠公寓樓
洛縣反仇恨犯罪周 關心針對亞裔歧視

洛縣反仇恨犯罪周 關心針對亞裔歧視
南加洛縣新冠確診總人數30日破40萬人

南加洛縣新冠確診總人數30日破40萬人
走出洛杉磯 海濱一日遊解憂愁

走出洛杉磯 海濱一日遊解憂愁
手機銷量強勁 小米股價飆新高

手機銷量強勁 小米股價飆新高
疫情衝擊 教育機構創新突圍 加強線上學習交流

疫情衝擊 教育機構創新突圍 加強線上學習交流

熱門新聞

陳宏林、黃麗貞夫婦駕房車遊美國，享受退休生活。(記者唐嘉麗／攝影)

退休夫婦慢活 駕房車遊遍美國

2020-11-28 02:10
上工兩周女服務生收到大額小費，卻拿不到分文。（Emily Bauer臉書）

服務生收小費2千 空歡喜一場

2020-12-02 23:48
圖為哈佛大學附屬貝絲以色列醫院(Beth Israel Deaconess Medical Center)急診室入口。Getty Images

涉盜實驗室樣本向海關官員撒謊 中國研究員鄭灶松認罪

2020-12-04 13:04
因新冠疫情影響，維州理工加利永醫學院今年申請人數比去年增加48%，增幅創新高。（維州理工醫學院官網）

「佛奇效應」10月全美醫學院申請量上升

2020-12-04 18:10
前賓州理海大學24歲中國留學生楊裕凱(音譯)涉嫌毒殺室友，30日坦承所有犯行。(北安普頓郡典獄局照片)

食物摻「鉈」毒殺室友未遂 中國留學生認罪

2020-11-30 23:14
德拉瓦州週末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦美食廣場混亂 一張圖引熱議

2020-11-30 12:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

1張圖看疫情：加州確診逾129萬 全美最嚴重

1張圖看疫情：加州確診逾129萬 全美最嚴重