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地道臺灣古早味 林宮台菜喜迎聖誕 豬腳麵線送壽星

新澤西訊
林宮內景 　
林宮內景 　

  轉眼聖誕在即！儘管疫情尚未結束，但節日的氣氛還需要保持高暢！《林宮台菜》一間地道的臺灣小食店，這間幾十年如一日的小店就座落在新州Morristown鎮。老闆林先生平日裡不僅親自照料他那些可愛的有機蔬菜，保證餐館裡的食材健康新鮮，還把它們合理健康的運用起來，做出一系列的養生飲品！節假日期間特別推出免費地道臺灣風味的豬腳面線給凡是過生日的食客們（僅限堂吃），還有三杯活殺土雞、麻油雞，農場特供的真正土雞，只需$29.95/半隻（提前預訂），即可享受味美超值的雞中極品！

  “您吃得健康快樂就是我們最大的收穫”林宮台菜的老闆林先生幾十年來來秉持著這個理念為大家提供新鮮的有機蔬菜和美味的菜品。近期還啟動了團購計畫，臺灣肉粽、金門高粱酒秘製的臺灣香腸、鹵豬手等地道的臺灣古早味，滿足數量林老闆甚至親自擔任送貨服務，歡迎致電瞭解更多詳情！

  拋舍城中雜，至此人間畫，一道道小巧的臺灣美食令您感受到久違的歡樂。林宮還有各式海鮮、臺灣土雞、老鼠斑、土魠魚羹、雞卷、甜不辣、自製魚丸、XO醬海鮮、烤魚下巴、絲瓜麵線、薑蔥炒小魷魚、清蒸蔭豉蚵仔、現剖鮮蠔、清蒸魚、瓠瓜煎、苦瓜釀肉、苦瓜鹹蛋....等等，樣樣都爽口入味，色香味齊全，讓食客回味悠長。

  不僅如此，林宮自產美味的有機蔬菜，是遵從最自然古法的種植方式，從選擇菜地的種植土到肥料的製作絕不含糊。為了不施加化學肥料，林先生常常不惜重金，從魚市場買來大量的魚骨、魚肉等製做菜地肥料，為的就是自然有機的栽種，又保證蔬菜有豐富的肥料支持。日復一日，天天細心呵護，澆水施肥，蔬菜各個長得是鬱鬱蔥蔥，生機勃勃，直接上桌，保証新鮮健康。

  濃鬱鄉情盡在林宮: 973-998-5057，地址： 40 Speedwell Ave., Morristown, NJ (Century 21百貨公司有停車場) ，歡迎大家來電預訂，美食共用！

生日贈品豬腳面線
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