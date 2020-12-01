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新州最大超市 提供員工疫情補貼

記者謝哲澍╱澤西州報導
工會指全美已有至少109名超市員工染疫死亡。(美聯社)
工會指全美已有至少109名超市員工染疫死亡。(美聯社)

食品與商業工人聯合國際工會(United Food and Commercial Workers International Union)日前宣布，新州最大的連鎖食品超市ShopRite將為旗下近5萬名員工提供疫情補貼(hazard pay)。

根據聲明，工會與超市已達成一致，疫情補貼為每名員工每小時額外可獲得一元，從7月26日至8月22日期間上班的員工均可領到補貼。一旦政府未來再次下令關閉非必要商業，則工會和超市將重新商議新的疫情補貼。

工會聲明稱自疫情爆發以來全美已有至少109名超市員工染疫死亡，未來將在每年的工人紀念日(Workers Memorial Day)和勞工節(Labor Day)，為在疫情期間殉職的員工默哀。

聲明稱超市員工一直奮戰在第一線崗位，為各個家庭在節日期間繼續提供食物，「自己的健康卻無法得到保障，特別是目前疫情繼續蔓延的情況下。我們希望這筆補貼可以為超市員工提供一部分幫助。」

ShopRite此前社交媒體上每日更新店內的員工感染情況。管理方表示超市嚴格按照聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指令，清理感染者可能接觸過的所有表面、公共區域、設備等，並確保受感染員工以及其他可能接觸過的員工處於隔離狀態。

疫情 聯邦疾病防治中心 防疫

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