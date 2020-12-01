新州37%工薪家庭 疫情前已入不敷出

疫情嚴重衝擊工薪家庭及小商家的財務。(美聯社)

倡議組織United Way ALICE Report日前發布最新報告，顯示新州 在疫情 爆發前就有37%的家庭入不敷出，其中10%低於聯邦貧困線，另有27%為ALICE家庭，即資產不多(Asset Limited)、收入有限(Income Constrained)、在職(Employed)人群。

根據報告，新州的ALICE家庭數量逐年增加，2007年為61萬，2018年增至86萬，漲幅41%。部分原因在於新州物價飛漲，2007年時家庭只需28.69元時薪即可滿足開支，2018年則需達44.11元，才可負擔住宿、兒童看護、食物、交通、健保 和資訊等基本開支。

該組織新州總裁Kiran Handa Gaudioso在聲明中稱，無論ALICE家庭如何努力工作，他們的收入與生活所需開支之間的差距正在越來越大，這個情況在新冠疫情爆發後更為嚴重，許多家庭面臨危機。

United for ALICE全美研究主任Stephanie Hoopes指出，新州還有8%的家庭剛超過ALICE的標準，這些家庭一旦遭遇疫情或經濟衰退打擊，就會陷入泥潭無法重新走出來，「如果再發生一次大衰退，那麼預計新州半數家庭都將面臨財務壓力。」

報告指新州四口之家維持基本生活開銷，必須年收入至少7萬4748元，38.5%的家庭無法承擔。由於掙扎於生活開始，這些家庭無力存下應急存款，一旦發生變故就雪上加霜。

即使在富裕的博根郡(Bergen)，約30%家庭只要遭遇一場緊急變故，就會陷入貧困線；百塞克郡(Passaic)為35%、埃塞克斯(Essex)為31%。

全美範圍內，新州ALICE家庭的數量增幅驚人，僅低於康州和馬里蘭。報告同時指出，如果ALICE家庭能夠保持財務穩定，那麼新州的經濟也將隨之受益。

報告詳情：https://www.unitedforalice.org/new-jersey。