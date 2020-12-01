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新州可負擔健保 年底截止快申請

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州可負擔健保計畫登記將於年底結束。(CDC)
新州可負擔健保計畫登記將於年底結束。(CDC)

新州可負擔健保計畫Get Covered New Jersey登記將於年底結束，州政府呼籲還未取得2021年健保的居民積極申請，特別是在新冠疫情期間。新州今年尤其重視可負擔健保計畫，一些低收入家庭甚至可享受免費的健保計畫NJ FamilyCare。

新州銀行與保險局(NJ Department of Banking and Insurance)局長Marlene Caride稱，今年州政府為健保申請者提供了「令人感到驚訝的補助金額」。新州目前對在聯邦貧困線400%以下的家庭都提供補助，比如三口之家年收入低於8萬6880元即可獲得補貼。

據負責推廣醫保的組織Get Covered America主席安娜·菲爾皮克(Anne Filpic)介紹，約五分之四新澤西登記者符合領取醫保補助金的資格。

根據人口普查數據，新州約8%的家庭在2019年沒有健保。安娜·菲爾皮克稱，當工作人員詢問居民為何此前不參加醫保，許多人回答因為負擔不起，「人們需要知道在處理健保問題上有很多尋求幫助的可能。」

由於新州擁有自己的健保市場，希望通過HealthCare.gov購買歐記保險的居民，同樣必須登錄Get Covered New Jersey的網站購買健保。網址：https://www.nj.gov/getcoverednj/。

健保 新州 醫保

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