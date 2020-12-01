150→25 新州再減室外聚集人數上限
州長墨菲30日宣布再次下調室外聚集人數上限，從150人縮至25人，餐廳戶外餐飲因未列為單一聚會，不受影響，12月7日(周一)生效。室內聚會依然限制十人，婚禮、葬禮、禮拜、政治集會仍為25％或150人，室外無限制。他同日宣布本周六起暫停青少年及高中生室內體育比賽及訓練，直到明年1月2日才可能重啟。州長強調有關新州即將再次關閉所有非民生必須商業的傳言並不屬實，但保留一切可能選項。
新州一周前剛將室外聚集人數上限從500調至150人，此次收緊限制是因應節日活動。包括聖誕集市、亮燈儀式等，都必須遵循新規，意味著今年新州的聖誕活動很可能必須取消或無觀眾進行。
運動及比賽禁令，則涵蓋青少年以及成人籃球、冰球、游泳和其他室內比賽。墨菲指目前室內運動比賽已發生28起傳播，導致170人感染。
美國冰球比賽原定於12月中旬開始，新州校際競技協會(State Interscholastic Athletic Association)希望冰球賽作為新州禁令的例外繼續正常進行。
新州30日公布3199例新增確診，單日15人死亡。染疫住院人數2961，其中575人住在加護病房，332人需要呼吸器。賓州周一新增4268人確診，住院病患再創新高，共4405人，其中970人在加護病房，500人需呼吸器，全州近4000張成人加護病床，目前剩約796床可用。
費城市衛生廳30日宣布目前有788名新冠病患住院，相較兩周前增加近五成，其中69人使用呼吸器。費城上周五至今新增1784確診，略低於平均數字，官員指主因許多檢測站感恩節未營業，預期因年底節日聚會多，數字將繼續攀升。費城累計6萬5484人確診，1971人死亡，約47％死者為長照機構居民。
官員呼籲民眾在過節期間保持警惕，特別是一些傳統慶祝環節，今年也不應讓孩子坐在聖誕老人腿上合照。
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