150→25 新州再減室外聚集人數上限

圖為紐瓦克戶外告示，提醒民眾進入新冠紅色警戒區。(美聯社)

州長墨菲30日宣布再次下調室外聚集人數上限，從150人縮至25人，餐廳戶外餐飲因未列為單一聚會，不受影響，12月7日(周一)生效。室內聚會依然限制十人，婚禮、葬禮、禮拜、政治集會仍為25％或150人，室外無限制。他同日宣布本周六起暫停青少年及高中生室內體育比賽及訓練，直到明年1月2日才可能重啟。州長強調有關新州 即將再次關閉所有非民生必須商業的傳言並不屬實，但保留一切可能選項。

新州一周前剛將室外聚集人數上限從500調至150人，此次收緊限制是因應節日活動。包括聖誕集市、亮燈儀式等，都必須遵循新規，意味著今年新州的聖誕活動很可能必須取消或無觀眾進行。

運動及比賽禁令，則涵蓋青少年以及成人籃球、冰球、游泳和其他室內比賽。墨菲指目前室內運動比賽已發生28起傳播，導致170人感染。

美國 冰球比賽原定於12月中旬開始，新州校際競技協會(State Interscholastic Athletic Association)希望冰球賽作為新州禁令的例外繼續正常進行。

新州30日公布3199例新增確診，單日15人死亡。染疫住院人數2961，其中575人住在加護病房，332人需要呼吸器。賓州周一新增4268人確診，住院病患再創新高，共4405人，其中970人在加護病房，500人需呼吸器，全州近4000張成人加護病床，目前剩約796床可用。

費城 市衛生廳30日宣布目前有788名新冠病患住院，相較兩周前增加近五成，其中69人使用呼吸器。費城上周五至今新增1784確診，略低於平均數字，官員指主因許多檢測站感恩節未營業，預期因年底節日聚會多，數字將繼續攀升。費城累計6萬5484人確診，1971人死亡，約47％死者為長照機構居民。

官員呼籲民眾在過節期間保持警惕，特別是一些傳統慶祝環節，今年也不應讓孩子坐在聖誕老人腿上合照。