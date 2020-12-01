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美食廣場爆滿引憂 德拉瓦州設限

記者謝哲澍╱綜合報導
德拉瓦州周末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)
德拉瓦州周末Christiana Mall的美食廣場亂象引發關注。(Delaware Restaurant Association)

德拉瓦州餐廳協會(Delaware Restaurant Association)周末發布數張照片引發關注，照片顯示Christiana Mall的美食廣場在黑五期間人滿為患，人們用餐時沒戴口罩，也無社交距離可言。州長卡尼(John Carney)隨即下令美食廣場(food court)用餐人數不得超過100人。

引發熱議的照片由協會主席Carrie Leishman拍攝，她坦言商場內的景象令人不安，「人們不戴口罩走在店內，美食廣場的桌椅之間也沒有距離。我並不針對商場，只是非常生氣餐廳做了如此多防疫措施的情況下，購物中心卻毫無監管。」

該貼文在短時間內就獲得近2000次轉發和近千條留言。除了州政府監管不力、商場未進行防疫措施外，許多人也對於顧客在此環境下放心用餐非常不解。

商場總經理Steve Chambliss稱，美食廣場的防疫符合州政府規定。但州長發言人隨後指出，儘管該美食廣場理論上符合州政府30%的人數上限要求，但衛生專家對現場人流量和情況感到擔憂，並將進行相應調整。

德拉瓦上周平均單日新增病例493，比前一周上升15%。

防疫 社交距離 德拉瓦州

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