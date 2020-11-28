華文教師研習線上教學 「有趣互動」吸睛

冬季華文教師線上數位研習會，連育仁講解疫情時代的教學痛點。(新澤西中文學校協會提供)

紐約 華僑文教服務中心與新澤西 中文學校協會於21、22日聯合舉辦冬季華文教師線上數位研習會，邀請中原大學教師連育仁主講「華語文教學的數位大小事」與「大網課時代的中文教學」，近百位中文學校教師上網互動。

文教中心主任黃正杰、副主任林威廷、中校協會董事長戴松昌、會長江海寧也上線觀摩。黃正杰表示，中文學校順應疫情 ，採用線上教學，對老師們熱情參與研習新科技由衷的敬佩。

連育仁以「科技能讓原有的教學技巧和策略，提升到前所未有的境界」破題，介紹實體教學和線上教學的不同，如何運用線上教學資源，與實用的線上教學工具，減少備課的壓力和時間，同時掌握華文教育的最新脈動，讓課堂更增豐富性、趣味性及多元性，未來重返校園，也能與實體教學搭配相輔相成。

連育仁表示，在網課時代，電腦、鏡頭、麥克風等硬體設備和軟體一樣重要，老師們需善用新科技，提升教學技巧，創造有趣的即時互動，以確保學生認真聽課。

兩天豐富的課程，讓與會老師們驚嘆線上教學也能這麼活潑有趣，尤其是即時互動的遊戲功能，彌補了線上教學無法面對面的缺點，反而更能吸引學生的注意力。

黃正杰即將於明年初榮調回台，中校老師們於會中歡送，感謝他這幾年對新澤西僑學界的照顧。