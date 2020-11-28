新州衛生廳調整疫情活躍圖：各校應考慮轉網課

新州疫情風險升級，各學區應考慮關閉校園。(美聯社)

州長墨菲堅持不下令關閉公校校園，交由各學區 自行決定。衛生廳27日悄然調整疫情 活躍圖(activity map)，全州21郡染疫風險等級均從黃色調整為橙色，依規定，意味各學區都應考慮關閉校園，轉為線上教學。

州衛生廳統計顯示校園傳播事件達到66起，269師生感染。染疫風險等級調整為橙色並不強制學校關閉，而是要求各學區限制學生活動，並開始準備網課事宜；如果學區決定轉網課，則仍需向教育廳申請。

新州 27日公布4100例新增新冠確診，單日19人死亡，近七天平均單日新增4199例，比前一周高7.9%，比上月升213%。新州21個郡有15個郡單日新增病例破百， 其中博根郡(Bergen)達535。

唯一好消息，染疫住院人數連續兩日稍有下滑，目前為2796人，其中559在加護病房，279人需要呼吸機；衛生廳報告432人已出院。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學者Stephanie Silvera指，感恩節聚會將導致新州疫情傳播繼續蔓延，這一影響在數據上將在持續三至四周後呈現，屆時也正值聖誕節期間。

Silvera建議感恩節有聚會的居民，或許還在潛伏期，不要急於檢測，因可能結果是陰性，但五天後發現染疫。