我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

新州衛生廳調整疫情活躍圖：各校應考慮轉網課

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州疫情風險升級，各學區應考慮關閉校園。(美聯社)
新州疫情風險升級，各學區應考慮關閉校園。(美聯社)

州長墨菲堅持不下令關閉公校校園，交由各學區自行決定。衛生廳27日悄然調整疫情活躍圖(activity map)，全州21郡染疫風險等級均從黃色調整為橙色，依規定，意味各學區都應考慮關閉校園，轉為線上教學。

州衛生廳統計顯示校園傳播事件達到66起，269師生感染。染疫風險等級調整為橙色並不強制學校關閉，而是要求各學區限制學生活動，並開始準備網課事宜；如果學區決定轉網課，則仍需向教育廳申請。

新州27日公布4100例新增新冠確診，單日19人死亡，近七天平均單日新增4199例，比前一周高7.9%，比上月升213%。新州21個郡有15個郡單日新增病例破百， 其中博根郡(Bergen)達535。

唯一好消息，染疫住院人數連續兩日稍有下滑，目前為2796人，其中559在加護病房，279人需要呼吸機；衛生廳報告432人已出院。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學者Stephanie Silvera指，感恩節聚會將導致新州疫情傳播繼續蔓延，這一影響在數據上將在持續三至四周後呈現，屆時也正值聖誕節期間。

Silvera建議感恩節有聚會的居民，或許還在潛伏期，不要急於檢測，因可能結果是陰性，但五天後發現染疫。

學區 新州 疫情

上一則

捐防護衣、送餐 華人社團感恩季行善

下一則

飛夏威夷旅客登機 須有新冠檢測陰性證明

延伸閱讀

節能環保車當道 各州比一比

節能環保車當道 各州比一比
新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令
新州擬以顏色畫分醫院疫情 限制訪客

新州擬以顏色畫分醫院疫情 限制訪客
防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警

防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警
川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦
「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%