節日疫情險 華人嘆返鄉路遙

疫期搭機，航空公司防疫規定多。(美聯社)

中國 駐美使領館近期發布新規，搭機赴中國須進行新冠病毒核酸及血清抗體檢測 雙陰性檢測，時效也從72小時縮短為48小時。節日之際，許多人返鄉之路變得更難，也有人提出建議。

新冠疫情在美國爆發後，中國與其他各國一樣，防堵境外輸入。要在48小時之內做好檢測，並通過微信小程式上傳給使領館審核，獲得防疫健康碼後，才可以登機，抵達後還要隔離。由於直航班機極少且貴，許多人購買第三地轉機甚至過夜的機票。有人因不符合檢測要求或未及時獲得健康碼無法登機，或在轉機國家檢測過期被遣返回美；還要和航空公司、旅行社交涉改簽、退票事宜，常常受氣。

來自福州的張女士為趕回國，花了1萬4000元人民幣 買了從紐約中轉韓國到福州的機票，擔心失效，她在登機當天早上獲得新的檢測結果，上傳並獲得領館工作人員加急處理得到健康碼後，機場卻以太遲為由，拒絕登機。離40分鐘前登機的規定還有四分鐘，她要求旅行社處理，被告知沒有可改簽的航班，退票只能退2000元人民幣，精神、經濟雙重受傷。

來自河北的羅格斯大學的林姓學生也是提前三天做了檢測，但因要在日本轉機，健康碼會過期，她和同伴再次做了檢測，又被告知，無法保證第二天一定出結果，後在中國駐紐約總領館領事幫助下，趕在登機前獲得健康碼，順利登機。

民眾指，中使館在僑胞答疑中曾表示，若因航班晚點導致健康碼失效，可與航空公司商討予以放行，如果溝通無效，可聯繫當地的中國使領館協助溝通，就是人性化的表現。建議比如已經檢測只因時限問題再次檢測的，予以列為加急並簡化上傳審批手續等。在可控的情況下，予以通融，特別是檢測延誤、奔喪、重要商務等。

也有人表示，政策表述比較公文化，專業人士、留學生閱讀辦理起來尚且費勁，手續簡單、條文清晰十分重要。民眾也建議使領館與當地優質檢疫機構合作，提供指定的就近檢疫機構，統一出檢測結果時間，把結果直接上傳給使領館的審核平台，準確、也能減少耽誤。

此外，可責成航空公司和旅行社，妥善處理無法順利登機者改簽和退票等事宜，維護海外僑胞的權益。也請僑務部門鼓勵各海外僑團成立互助小組，協助提供當地符合檢測要求和時限的醫院和檢疫機構，指導填表、微信小程式等新規要求。

相關規定網址：https://bit.ly/35MAnMl。外籍人士網址：https://bit.ly/2IWinXk。