我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約經文處爆疫前 副處長曾說:疫情是個人感受

美股早盤上漲 投資人看好零售商「黑五」銷售

節日疫情險 華人嘆返鄉路遙

記者劉偉╱綜合報導
疫期搭機，航空公司防疫規定多。(美聯社)
疫期搭機，航空公司防疫規定多。(美聯社)

中國駐美使領館近期發布新規，搭機赴中國須進行新冠病毒核酸及血清抗體檢測雙陰性檢測，時效也從72小時縮短為48小時。節日之際，許多人返鄉之路變得更難，也有人提出建議。

新冠疫情在美國爆發後，中國與其他各國一樣，防堵境外輸入。要在48小時之內做好檢測，並通過微信小程式上傳給使領館審核，獲得防疫健康碼後，才可以登機，抵達後還要隔離。由於直航班機極少且貴，許多人購買第三地轉機甚至過夜的機票。有人因不符合檢測要求或未及時獲得健康碼無法登機，或在轉機國家檢測過期被遣返回美；還要和航空公司、旅行社交涉改簽、退票事宜，常常受氣。

來自福州的張女士為趕回國，花了1萬4000元人民幣買了從紐約中轉韓國到福州的機票，擔心失效，她在登機當天早上獲得新的檢測結果，上傳並獲得領館工作人員加急處理得到健康碼後，機場卻以太遲為由，拒絕登機。離40分鐘前登機的規定還有四分鐘，她要求旅行社處理，被告知沒有可改簽的航班，退票只能退2000元人民幣，精神、經濟雙重受傷。

來自河北的羅格斯大學的林姓學生也是提前三天做了檢測，但因要在日本轉機，健康碼會過期，她和同伴再次做了檢測，又被告知，無法保證第二天一定出結果，後在中國駐紐約總領館領事幫助下，趕在登機前獲得健康碼，順利登機。

民眾指，中使館在僑胞答疑中曾表示，若因航班晚點導致健康碼失效，可與航空公司商討予以放行，如果溝通無效，可聯繫當地的中國使領館協助溝通，就是人性化的表現。建議比如已經檢測只因時限問題再次檢測的，予以列為加急並簡化上傳審批手續等。在可控的情況下，予以通融，特別是檢測延誤、奔喪、重要商務等。

也有人表示，政策表述比較公文化，專業人士、留學生閱讀辦理起來尚且費勁，手續簡單、條文清晰十分重要。民眾也建議使領館與當地優質檢疫機構合作，提供指定的就近檢疫機構，統一出檢測結果時間，把結果直接上傳給使領館的審核平台，準確、也能減少耽誤。

此外，可責成航空公司和旅行社，妥善處理無法順利登機者改簽和退票等事宜，維護海外僑胞的權益。也請僑務部門鼓勵各海外僑團成立互助小組，協助提供當地符合檢測要求和時限的醫院和檢疫機構，指導填表、微信小程式等新規要求。

相關規定網址：https://bit.ly/35MAnMl。外籍人士網址：https://bit.ly/2IWinXk。

檢測 中國 人民幣

上一則

留學新生銳減4成 逾半在海外上網課

下一則

節能環保車當道 各州比一比

延伸閱讀

外籍乘客赴中國 須駐美使館核發HDC二維碼

外籍乘客赴中國 須駐美使館核發HDC二維碼
香港方艙重啟收輕症 「回港易」免檢疫14天上路

香港方艙重啟收輕症 「回港易」免檢疫14天上路
帝國藍十字、仁德醫生免費打流感針為區內數百華人僑胞帶來便利

帝國藍十字、仁德醫生免費打流感針為區內數百華人僑胞帶來便利
外籍乘客赴中國 需申請HDC健康狀況二維碼

外籍乘客赴中國 需申請HDC健康狀況二維碼
台秋冬專案惹議 經文處長賴銘琪：加強釋疑協助僑胞

台秋冬專案惹議 經文處長賴銘琪：加強釋疑協助僑胞
桃源保險為客戶提供全方位專業服務為僑胞量身訂製商業和個人保險系列項目

桃源保險為客戶提供全方位專業服務為僑胞量身訂製商業和個人保險系列項目

熱門新聞

CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
德州醫療委員會目前正在審理一名助孕醫生的不當醫療案件。（Texas Medical Board網頁 )

年少暗播種 德州助孕醫師30年後自食苦果

2020-11-26 00:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入