節能環保車當道 各州比一比

報告指相較人口密度，新州電動車充電樁遠遠不足。(記者謝哲澍╱攝影)

環保研究機構Environment New Jersey's Research & Policy Center最新報告顯示，新澤西 在全美清潔能源排名方面名列前茅。紐約、佛州、喬治亞、麻州、伊利諾在節能車數量也進入全美前十。

根據榜單，新州電動車 銷售全美第七；電池儲備量(battery storage capacity)增長第六；太陽能增長第八。新州各項清潔能源發展和使用情況都較為良好，但電動車充電樁數量僅排在第19位，依新州的人口密度，遠遠不夠。目前平均每2萬1000人才有一個充電樁，限制了電動車的發展。

在清潔能源發展方面，州長墨菲今年年初公布能源方案(master energy plan)，其中包括未來任何工程審批時，必須考慮對氣候變遷的影響。新州也成為全美首個提出類似規定的州，並聲稱將在2050年前使用100%清潔能源。

新澤西公用事業委員會(NJ Board of Public Utilities，BPU)去年宣布新州使用太陽能發電達到里程碑，全州太陽能發電超過10億瓦特(gigawatts)，並有11萬6000次太陽能安裝。

墨菲去年也簽署行政令，大幅提高新州使用風能供電的目標，原本計畫在2030年達到3500兆瓦(megawatt)，如今則提升至在2035年達到7500兆瓦，將滿足320萬戶居民的用電需求。

新州清潔能源計畫(New Jersey's Clean Energy Program)稱，預計到2021年，新州將有22.5%的供電來自清潔能源。報告詳情：https://environmentnewjersey.org/reports/nje/renewables-rise-2020。