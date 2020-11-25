我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

白登打破40年傳統 感恩節家族未團聚 籲民眾抗疫

防疫升級 新州放棄三州聯合隔離預警

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新澤西州宣布放棄紐約、新州、康州的三州聯合防疫隔離預警機制。(美聯社)
新澤西州宣布放棄紐約、新州、康州的三州聯合防疫隔離預警機制。(美聯社)

全美疫情持續升溫，新澤西州長墨菲25日宣布放棄紐約新州、康州的三州聯合防疫隔離預警機制，並建議所有跨州旅行者進行自我隔離14天，紐約、賓州、康州、德拉瓦除外。新州第一大城市紐瓦克(Newark)同日啟動為期十天的居家避疫令，要求居民非必要不得外出。

墨菲在聲明中指出，鑑於全美疫情蔓延，新州認為此前實行的紐新康三州旅行機制已不再適用，州政府強烈建議居民不要跨州旅行，紐約、賓州、康州、德拉瓦之外返回的居民，應在家中或旅館進行14日自我隔離。

新州25日公布4073例新增新冠病毒感染確診病例，單日50人死亡再次創下四個多月來新高，染疫住院人數達到2902人。

賓州當日報告染疫死亡總人數突破1萬大關，目前住院人數高達3897人，其中826人在重症病房。衛生廳此前警告加護病床已用逾8成，僅剩不到兩成、約700床可用。

新州衛生廳報告八個郡新增校園傳播，使新學年校園傳播總數達到66起，269師生感染；州政府與各學區在是否關閉學校議題上存有爭議。教師工會近日發表聲明，指州長墨菲不顧教職員工健康，且衛生廳統計誤導公眾，缺乏詳細的師生感染數字。由於肯登郡衛生局指感恩節前該地疫情將轉為高風險，本周剛准許返校的櫻桃山(Cherry Hill)學區，學監Joseph Meloche宣布，11月30日起再度改為網課。

發現新增病例的學校包括Cape May、Monmouth、Camden、Bergen、Cumberland、Mercer、Somerset、Warren。

新州 紐約 疫情

上一則

偌大一個州 想開賭場挽救經濟

延伸閱讀

疫情惡化…賓州加護病床已用逾8成

疫情惡化…賓州加護病床已用逾8成
多項利多齊發 股指創新高 道指登3萬點

多項利多齊發 股指創新高 道指登3萬點
新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字

新州警執法須開隨身攝像機 墨菲簽字
總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選

總務署長致函白登 啟動交接…川普「建議做該做的事」 仍不認敗選
「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵
明年唯一尋求連任 新州州長選舉成焦點

明年唯一尋求連任 新州州長選舉成焦點

熱門新聞

林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
CBP指出，大批百元假鈔寄到芝加哥地區，目前未確定是否流入市面，商家收錢時最好仔細辨認。(CBS Chicago視頻截圖)

大批百元假鈔抵美 CBP籲商家留意

2020-11-23 10:48
伊州衛生廳指出，20多歲的族群為最大的染疫群體，因為年輕人在疫情期還是在上班、聚會，拿掉口罩的機率也高。(特派員黃惠玲/攝影)

誰是傳染新冠的主要族群？伊州衛生廳廳長解析

2020-11-19 15:00
總統川普24日在白宮玫瑰園參加感恩節火雞赦免儀式。(美聯社)

川普落選 新州民主黨告他的70項訴訟怎麼辦

2020-11-24 15:45
新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令，11月25日(周三)至12月4日期間民眾居家避疫(shelter in place)。(美聯社)

新州第一大城市紐瓦克下令居家避疫10天

2020-11-20 15:34
「柯迪雷拉莊園」是專為吸引加州人而設計的住宅區。(Cordillera Ranch網頁)

德州這區 外州有錢人搶著競標

2020-11-23 19:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
DNA鑑定兒非親生 男回家打斷妻腿、喝農藥

DNA鑑定兒非親生 男回家打斷妻腿、喝農藥