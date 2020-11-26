新州擬以顏色畫分醫院疫情 限制訪客

新州醫院協會提出顏色分級計畫，讓醫院依地方疫情限制訪客。(美聯社)

因應疫情 ，新澤西 醫院協會(New Jersey Hospital Association)計畫以顏色等級(color codes)畫分醫院新冠疫情，使各醫院能夠根據等級制定訪客規定。

新方案計畫按照社區疫情等級、醫院住院患者病況、醫護人員情況以及個人防護用品儲備等四個方面進行評估。分為綠色：醫院允許訪客，一些患者可同時接待兩名訪客，但必須遵守防疫規定；黃色：患者只能一次接待一名訪客；紅色：醫院禁止訪客，兒科、婦產科、臨終關懷以及其他部分科室可例外。

顏色等級將按照地區畫分而非每家醫院，意味著同一地區(如新州 北部)的醫院都將採取相同的訪客規定。對於新冠患者和免疫功能不全患者，新州所有醫院都禁止訪客，除非有醫療團隊特殊許可。

醫院協會主席Cathy Bennett表示，建立顏色等級畫分，是為了使得各醫院的政策透明且一致，並保護醫患群體的健康。

州衛生廳長Judith Persichilli稱此舉將在疫情控制和訪客允許之間找到平衡。儘管並非強制規定，但醫院協會稱新計畫已獲得大量醫院的積極回饋，有望在全州範圍實行。