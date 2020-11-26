新州放棄三州聯防隔離機制 紐瓦克啟動10天居家避疫令

新賓州建議居民節假日期間非必要避免外出。(美聯社)

全美疫情 持續升溫，新澤西州長墨菲25日宣布放棄紐約 、新州 、康州的三州聯合防疫隔離預警機制，並建議所有跨州旅行者進行自我隔離14天，紐約、賓州、康州、德拉瓦除外。新州第一大城市紐瓦克(Newark)同日啟動為期十天的居家避疫令，要求居民非必要不得外出。

墨菲在聲明中指出，鑑於全美疫情蔓延，新州認為此前實行的紐新康三州旅行機制已不再適用，州政府強烈建議居民不要跨州旅行，紐約、賓州、康州、德拉瓦之外返回的居民，應在家中或旅館進行14日自我隔離。

新州25日公布4073例新增新冠病毒感染確診病例，單日50人死亡再次創下四個多月來新高，染疫住院人數達到2902人。

賓州當日報告染疫死亡總人數突破1萬大關，目前住院人數高達3897人，其中826人在重症病房。衛生廳此前警告加護病床已用逾8成，僅剩不到兩成、約700床可用。

新州衛生廳報告八個郡新增校園傳播，使新學年校園傳播總數達到66起，269師生感染；州政府與各學區在是否關閉學校議題上存有爭議。教師工會近日發表聲明，指州長墨菲不顧教職員工健康，且衛生廳統計誤導公眾，缺乏詳細的師生感染數字。由於肯登郡衛生局指感恩節前該地疫情將轉為高風險，本周剛准許返校的櫻桃山(Cherry Hill)學區，學監Joseph Meloche宣布，11月30日起再度改為網課。

發現新增病例的學校包括Cape May、Monmouth、Camden、Bergen、Cumberland、Mercer、Somerset、Warren。