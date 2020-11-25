費城健身房再度被關 業者結盟抗不公

健身房業者不滿政府缺少證據，下令關閉。(美聯社)

因應第二波疫情高峰，費城 再度下令關閉健身 房、遊樂場、戲院等場所，近40業者組成費城健身聯盟(Philadelphia Fitness Coalition)24日於市府大樓外示威，並收集網路連署，要求政府公布健身房相關染疫數字，將健身房視為民生必需商業，並提出相關紓困 計畫。市公共衛生局回應，防疫最佳方式是避免與非同住者接觸，健身房因運作方式屬高風險，暫時關閉有助減低醫療資源壓力。

聯盟代表Osayi Osunde表示，聯盟並非反對關閉健身房，而是需要知道停業期間如何維生、繳店租，否則很難於這波疫情倖存。聯盟指業者已盡力防疫，目前普遍採取的措施包括：限制空間人數、社交距離、每次課程一小時、避免彼此接觸、用後消毒器材、過濾室內空氣或以紫外線消毒。7月重開至上周再次被關期間，約38萬人次使用健身房，計35相關確診病例，但沒有傳染事件。

聯盟指，今年3月至7月，健身房依令暫停營業，雖然聯邦政府有提供紓困經費，可用於付店租、薪水，但仍有許多業者選擇離去，導致員工失業，堅持下來的仍在與房東、債主、政府奮鬥。

今年秋天，業者按聯邦及市府規定，更改室內、戶外器材規劃，最佳情況也只能收支平衡，許多正開始重回軌道，卻再次遭關閉。政府缺少明確的數據，也不顧業界提供的是健康服務。政府的理論違背現實，依市府規定，健身房與賭場在相同類別，要求比理髮、美甲、美容店更嚴。

連署網址：https://www.philadelphiafitnesscoalition.com/。