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明年唯一尋求連任 新州州長選舉成焦點

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州州長墨菲否認進入白登內閣的傳言。(美聯社)
新州州長墨菲否認進入白登內閣的傳言。(美聯社)

美國大選暫時落下帷幕，但新州州長墨菲的選舉連任工作即將啟動。羅文大學公共政策與公民學院(Rowan University's Institute for Public Policy and Citizenship)主任Ben Dworkin指出，明年僅兩個州有州長選舉，新州將成為全美焦點。

Dworkin指，明年只有維吉尼亞與新澤西有州長競選，維州州長任期結束，將迎來兩個新面孔，因此尋求連任的新州州長墨菲將成為全美焦點。

墨菲是美國民主黨州長協會(Democratic Governors Association)現任主席，他有望成為自1977年以來首位連任成功的民主黨州長。儘管是深藍州，新州此前的兩位民主黨州長麥格瑞維(Jim McGreevey)和柯翟(Jon Corzine)均連任失敗。

新州共和黨目前已有前眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)、工程師Hirsh Singh有意參選，兩人均參加過2017年的共和黨初選，但敗給了時任副州長顧丹諾(Kim Guadagno)。此外，眾議會少數黨領袖巴姆尼克(Jon Bramnick)、共和黨主席Doug Steinhardt也曾公開表示考慮參選。

由於民主黨總統參選人白登獲勝，此前有傳言稱墨菲有望進入內閣任職，但墨菲稱將留在州長位置上。

Dworkin認為目前墨菲占優勢，但共和黨也有許多強有力的挑戰者，包括參議員Declan O'Scanlon和孟莫斯郡警長Sean Golden。

羅大伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton poll)今年5月的民調顯示，墨菲因抗疫表現獲得77%的支持率，打破新州州長支持率的歷史紀錄；此前支持率最高者為前州長克利斯蒂，他在颶風珊迪救災後獲得73%支持率，但在華盛頓大橋關閉事件後迅速下滑。

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