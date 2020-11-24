百利脫離凱撒單飛 收購網路賭博公司

百利公司從凱撒娛樂收購大西洋城百利賭場。(美聯社)

百利公司(Bally's Corp.)宣布從凱撒娛樂(Caesars Entertainment)收購大西洋城百利賭場成為獨立賭場，並斥資1億2500萬元收購網路博彩平台Bet.Works。

大西洋城百利賭場收購價格為2500萬元，百利公司計畫將這座已顯老舊的賭場完全翻修。公司董事會主席Soo Kim指，收購大西洋城百利和Bet.Works是公司變革的重要一步，擴張並整合公司在全美賭場版圖的資源，從區域性賭場經理公司，轉型成為全美首間提供全方位下注管道的公司。

百利在更名後將分為兩大布局：負責實體賭場經營和娛樂的百利賭場(Bally's Casinos)，以及負責網路賭博和運動賭博的線上平台運營百利互動(Bally's Interactive)；公司在網站上稱「網路賭博才是公司的隱藏寶藏。」

百利公司原身為Twin River Worldwide Holdings，本月起正式改名百利，代碼改為「BALY」。總部位於美國羅德島州 ，除了新收購的大西洋城百利外，還擁有及管理八間賭場，以及一處位於科羅拉多州 的賽馬場。

大西洋城百利賭場原與哈樂斯(Harrah's)和凱撒(Caesars)一同，由凱撒娛樂公司運營，後者也是全美最大的賭場娛樂集團之一。百利公司並未宣布在賭城拉斯維加斯的計畫，該市的百利賭場仍由凱撒娛樂所有。