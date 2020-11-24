確診攀升 賓州建議居家避疫 感恩夜禁賣酒

賓州餐館、酒吧感恩夜將禁止售酒。(美聯社)

賓州 周日及周一共新增近1萬2000新冠確診，因住院人數增加，州衛生廳警告，部分醫院加護病床可能於一周內用盡，州長沃爾夫23日宣布居家避疫建議，並下令周三(25日)晚9時至感恩節早8時，餐廳、酒吧不可出售烈酒、啤酒，以避免家人之外的聚會、派對惡化疫情 。由於這通常是餐飲業者一年最忙碌的日子之一，賓州酒吧協會指此舉對生意有如雪上加霜。

賓州近七天平均日增6400例，確診率升至11.1％。新規也禁止室內500人以上聚會，室外則為2500人，並將由警方執法。目前州府禁止11時後在上述場合賣酒，且午夜12時至早8時，店內不得繼續飲酒，餐飲場所容量上限50％。費城 上周五已喊停餐廳堂食，周末仍新增超過2400確診。

州衛生廳長Rachel Levine表示，賓州周一有3379名新冠患者住院，775人在加護病房，9月至今住院者增加約2100人，若依此趨勢，下周前加護病床便會不敷使用。依州府規定，若區域內超過三成醫院預期人手不足，住院病患48小時內增五成，未來72小時加護病床可用率低於10％，州府將介入醫院運作，要求減少非必要的手術及住院。

州府也對仍未改為線上授課的學區發布新規，建議若有社區傳染情形，應關閉校園，否則月底前須向州府提出遵守防疫規定的報告，並保證師生安全，未提交者將強制關校。