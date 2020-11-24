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「你真是蠢貨」 新州州長墨菲與家人用餐遭川粉謾罵

記者謝哲澍╱新澤西州報導
墨菲在餐廳與家人用餐時，遭遇兩名女子謾罵。(推特截圖)
墨菲在餐廳與家人用餐時，遭遇兩名女子謾罵。(推特截圖)

州長墨菲上周六與家人於一間餐廳外用餐時，遭兩名女子持貼有支持川普圖案的手機錄影，挑釁、辱罵，事後並於推特公布。他周一表示自己「臉皮厚」，並不在意，但不希望家人受牽連，也建議自由派與保守派雙方自制。

因在用餐，墨菲與家人並未戴口罩。認出州長後，女子說「天阿！墨菲，你真是個蠢貨(d**k)！」，另一人則問「你們全家還愉快嗎？」墨菲與妻子繼續吃飯，並未反應。同桌家人問兩名女子是否喝醉了？要求兩人戴上口罩。兩人回應「(f**k)去你的！我不需要口罩！因為我(f**k)沒毛病！」

墨菲之子指著女子的手機，說手機殼印有與川普相關的圖案，「我喜歡妳的川普手機殼，猜猜川普喜歡誰？他喜歡我父親。」對方回應「不，他不喜歡你父親」。

新州23日公布3592例新增新冠確診，單日11人死亡。州長墨菲宣布延長公共衛生緊急狀態(public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變，他表示不會緊縮餐廳堂食人數限制，新州室外聚集新規同日生效，室外聚集人數不得超過150人，婚禮、葬禮、宗教儀式、政治活動除外。

公衛緊急狀態30天自動失效，這是墨菲第九次延長該狀態。新州衛生廳預計如果聯邦政府即時批准，該州有望在聖誕期間獲得13萬輝瑞(Pfizer)疫苗，到明年1月則有望獲得總共46萬疫苗，並優先供醫護人員和高危群體接種。

新州周末單日新增病例再破紀錄。由於出現確診病例，新州汽車監理委員會(MVC)西德普福特(West Deptford)23日暫時關閉。目前仍關閉的辦事處包括貝玉揚(Bayonne)、沃靈頓(Wallington)、湖木市(Lakewood)、德蘭科(Delanco)、佛雷明頓(Flemington)、羅迪(Lodi)和韋恩市(Wayne)。

影音網址：https://twitter.com/i/status/1330695619493638146。

墨菲之子說喜歡印有川普圖案的手機殼。(推特截圖)
墨菲之子說喜歡印有川普圖案的手機殼。(推特截圖)

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