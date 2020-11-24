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新州中校協會線上詩歌朗誦比賽 各具巧思

記者孫影真╱新澤西州報導
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽，高年級組第一名普林斯頓中校楊宸，朗誦情感豐富，搭配手勢，並表演小提琴。（新澤西中文學校協會提供）
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽，高年級組第一名普林斯頓中校楊宸，朗誦情感豐富，搭配手勢，並表演小提琴。（新澤西中文學校協會提供）

新澤西中文學校協會15日舉行缐上詩歌朗誦比賽，學子們不受疫情影響，踴躍報名，在線上輪流朗誦，並在服裝、動作與道具上各具巧思，增加看點，比賽結果由普林斯頓中校榮獲高年級組冠軍，北部慈濟人文學校囊括中、低年級組冠軍。

比賽由會長江海寧主持，紐約華僑文教服務中心副主任林威廷，僑務委員戴松昌上線致詞，戴松昌表示，今年受到新冠肺炎疫情的影響，團體詩歌朗誦比賽改以線上個人比賽的方式舉行，仍然獲得會員學校師生熱烈支持，有9所學校28名學生參加。

每名參賽者朗誦指定詩與自選詩各一首，高年級指定詩為李白「行路難」，自選詩包括徐志摩「再別康橋」和李清照「聲聲慢」，中年級指定詩為鄭愁予「錯誤」，低年級指定詩為孟郊「遊子吟」。參賽者生動地朗誦，以服裝及道具點綴意境，增添視覺效果，有些參賽者更播放背景音樂，讓觀眾更有身歷其境的感受。

五名評審林恬宇、李鶯鶯、李珠瑛、吳嘉莉及陳雅玲，以「咬字，語氣和韻律」、「創意，詩歌意境和情感表達」等多方面評分，評審表示，參賽者藉由聲音、表情和肢體語言，表演出中文詩詞的優美，令人讚賞。

比賽結果，高年級組第一名楊宸、第二名簡愷泠，中年級組第一名許博荃、第二名洪成敏、第三名徐沁瑜、佳作樓詩穎和曾瑋，初年級組第一名李頤晴、第二名蔡旻軒、第三名曾詠琳、佳作馬紳和銀蓮，比賽在大家的鼓掌和歡呼聲中圓滿結束。

新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽，北部慈濟人文學校李頤晴，以出色的嫦娥造型，口齒清...
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽，北部慈濟人文學校李頤晴，以出色的嫦娥造型，口齒清晰地朗誦李商隠的「嫦娥」，獲低年級組第一名。（新澤西中文學校協會提供）
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽頒獎典禮，評審和各校師生在線上齊聚一堂。（新澤西中...
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽頒獎典禮，評審和各校師生在線上齊聚一堂。（新澤西中文學校協會提供）
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽，中年級組第一名北部慈濟人文學校李博荃，以說詩人造...
新澤西中校協會線上詩歌朗誦比賽，中年級組第一名北部慈濟人文學校李博荃，以說詩人造型介紹詩詞內容。（新澤西中文學校協會提供）

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