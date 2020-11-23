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新州延長公衛緊急狀態 州長遭謾罵

記者謝哲澍╱新澤西州報導
墨菲在餐廳與家人用餐時，遭遇兩名女子謾罵(推特截圖)
墨菲在餐廳與家人用餐時，遭遇兩名女子謾罵(推特截圖)

新州23日公布3592例新增新冠病毒感染確診病例，單日11人死亡。州長墨菲宣布延長公共衛生緊急狀態(public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變；他同時表示不會對堂食人數限制做出調整。

公衛緊急狀態30天自動失效，這也是墨菲第9次延長該狀態。新州室外聚集新規23起效，室外聚集人數不得超過150人。週末單日新增病例再破記錄，墨菲在餐廳與家人用餐時，遭遇兩名女子謾罵引發關注。

https://twitter.com/i/status/1330695619493638146

(影音來源：推特)

36秒鐘的視頻顯示，一名女子爆粗口狂罵墨菲，而後者保持冷靜。在兩人被請離餐廳後，墨菲在接受媒體採訪時說，「我不在意這些，但希望我的家人不要被牽扯其中；我理解現階段大家的壓力，不希望對立情緒升級。」

墨菲督促總統川普儘快開始與白登團隊交接，否則將延遲新冠疫苗的審批和方法進度，「屬於政治的階段已經過去，現在應該團結起來拯救生命：疫苗需要大量後勤和運輸工作，任何一點耽誤都會導致更多人死去。」

新州衛生廳預計如果聯邦政府即時批准，該州有望在聖誕期間獲得13萬輝瑞(Pfizer)疫苗，到明年一月則有望獲得總共46萬疫苗，並優先供醫護人員和高危群體接種。

然而羅大伊格爾頓中心(Rutgers-Eagleton poll)此前民調顯示，近4成新州人表示不會接種新冠疫苗。

由於出現確診病例，新州汽車監理委員會(NJ Motor Vehicle Commission，MVC)西德普福特(West Deptford)23日暫時關閉。

目前仍關閉的辦事處包括貝玉揚(Bayonne)、沃靈頓(Wallington)、湖木市(Lakewood)、德蘭科(Delanco)、佛雷明頓(Flemington)、羅迪(Lodi)和韋恩市(Wayne)。

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