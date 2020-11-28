資深地產經紀金小姐推薦一處新建豪華莊園

歲末之際，也是新一輪籌劃及購置地產的好時機！本期，金牌地產經紀金小姐（Lan"Corina"Kam）為大家推薦一處新建現代豪華莊園。

該莊園位於新澤西北部恩格爾伍德克利夫斯（Englewood Cliffs）地區。眾所周知，恩格爾伍德克利夫斯鎮地理位置優渥，距離喬治華盛頓大橋（George Washington Bridge）僅有3分鐘車程，距離紐約曼哈頓約15分鐘車程。轄區內擁有一流的醫療機構、各式各樣的商鋪，以及多元化的餐廳，生活十分便利，可謂“鬧中寧靜，宜居佳選”。

本期推薦的豪華莊園佔地約0.3英畝，其豪宅建築面積約2,367平方英尺，7臥7.5浴， 2個臥室帶陽台，5個臥室含衛浴，通風、採光極佳。同時，整幢房屋配有3個車庫，完成式地下室，整體裝潢高檔，智能現代化家居設施，且設有家庭影院、健身房、室外游泳池等多功能休閒娛樂區域。目前叫價$3,398,000，地稅低。

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