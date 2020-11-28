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熊貓外賣 最強假日福利打包送給您

新澤西訊
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   轉眼間進入了一年中最熱鬧的時期,為了迎接各種節假日的到來,熊貓外賣平臺帶給您最安全、豐富的美食攻略！

愛迪生地區新店上線宣傳，新店上線免運費，Kit tea奶茶自2018年創立以來，一直堅持著自己的理念，就像還在努力的您。你和我們的故事可以從這一杯奶茶開始。《江湖》正宗的北方點心，麻花、饅頭、醬肉包、肉夾饃；麻辣鴨脖、豬皮、肘花、任君選擇！

  美食必須搭配好福利！平臺點餐單單返福利，定於11.24-11.30日期間，熊貓平臺任意下單均可得以下優惠券，Edison的敦煌 20返5，六合園 20返5，殷老頭火鍋50返8，殷老頭炒菜店 25返5，江湖小廚 20返5，德莊火鍋25返5，蜀湘門第20返5，虹城美食30返5，甜工坊20返5；Newport地區，虹城單單返滿30返5, 5折獅子頭7.99, 1刀蔥油拌面；上海best：單單返滿20返3，30返5；聚緣軒：單單返20返3，30返5；四川飯店：單單返20返3，30返5；蜀湘門第：七折特價菜；願茶：單單返滿25返3，30返5；功夫茶：滿25送一個水果糖葫蘆；雪梨甜品：單單返滿25返3，30返5；外加非嘗麻辣的紅包代金20-3，30-5這家店雖然不參加單單返，但是店鋪紅包可以有！

  直通車商家福利也已到位，以下商家均參加單單返，滿25返3， 滿30返5！牛角單單返也來了；啃不啃特推出感恩節套餐，全家桶中套餐，全家桶大套餐絕對超值；童年時代$49.99感恩節套餐各種大烤串有點招架不住！糖紙的$28、$58、$88感恩節套餐各種搭配只有你想不到的沒有糖紙做不到的！

  還沒完！全場五折、五折菜品Edison的六禾園11/25全場五折；德莊11/26全場5折；敦煌11/27全場5折;Newport黑糖珍珠大紅袍奶茶/白雪紫薯芋圓甜甜/提拉米蘇/芒果雙皮奶小圓子/法式焦糖佈雷;遇見： 2-3人套餐$36，4-6人套餐$65，$100多人套餐內容更多！高八鬥感恩節套餐，五折經典雙拼(獅子頭2個+雞腿1個)；泡椒魚片套餐，糖醋排骨套餐，經典雙拼套餐，雙拼套餐(紅燒雞腿拼泰山燜雞)，泡椒牛肉，魚片(大份)，麻香雞、紅燒獅子頭套餐，單點菜品泰山燜雞，麻香雞，糖醋排骨，紅燒獅子頭；雙椒抱雞套餐，雙椒抱雞（單點），泰山燜雞套餐，紅燒大雞腿 （單點）。

  一刀檸檬鳳爪；江南食府$58、$88、$118、$148感恩節套餐雞鴨魚肉新鮮蔬菜，每一個價位都物有所值！小紅樓感恩節雙人套餐(鹽酥雞飯+蔥烤大排飯+番茄炒蛋(小份)+2個可樂)，四人套餐、六人豪華套餐儘快關注熊貓外賣平臺！還有5折的徐阿姨血糯米奶茶，黑糖紅豆沙，蔥油拌面配油麵筋塞肉（4只），等等出其不意的美食！1刀特價無糖健康四寶粥，稅前滿40可一刀換購原價5.9小小只湯圓（口味隨機）！

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福利 暖冬

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