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民調：與染疫相比 新州家長更擔心孩子學業

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州民調顯示，57%家長擔憂子女疫期健康，64%擔心學業。(美聯社)
新州民調顯示，57%家長擔憂子女疫期健康，64%擔心學業。(美聯社)

新州兒童基金會(New Jersey Children's Foundation)與倡議組織JerseyCAN最新調查顯示，比起在學校染疫，更多家長擔心子女學業受影響。調查也反映少數族裔和低收入家庭學生返校機會較低。

民調由Global Strategy Group進行，對新州600名家長調查，57%擔憂子女疫期健康，64%擔心學業。77％滿意學校對疫情的應對，70％認同州長處理危機的方式。在遠程學習方面，66％認為比春季情況有所改善，但只有42％說這種做法非常成功。少數族裔和低收入家庭更關注孩子的學習落後；擔心財務不穩定，並需要更多來自學校的支持。

埃塞克斯城市聯盟(Urban League of Essex County)指，新州貧困學區大多都已關校，富裕和中產家庭則有較多選擇。無論是家庭教師、私校，還是資源共用的微型學校，富裕和中產家庭可聘請家庭教師，學生可在微型學校保持社交且減少健康風險。

新州兒童基金會呼籲墨菲政府對全州學習情況進行檢測，並為兒童制定擴大的暑期課程以避免留級。他們也建議為低收入家庭提供通用互聯網和設備。

報告網址：https://njchildren.org/statewideparentpoll/。

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