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紐瓦克下令居家避疫10天 東橘市、厄文頓擬跟進

記者謝哲澍／新澤西州報導
已實施商業宵禁的紐瓦克，25日將進一步採取居家避疫，圖為警方街頭執法。(美聯社)
已實施商業宵禁的紐瓦克，25日將進一步採取居家避疫，圖為警方街頭執法。(美聯社)

新澤西第一大城市紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras J. Baraka)20日下令居家避疫(shelter in place)，從11月25日(周三)至12月4日期間，僅允許必要出行(essential purposes)，涵蓋整個感恩節。該郡所在的埃塞克斯郡(Essex)累計3萬1902人染疫，全州最高，20日新增343確診，僅次於百賽克郡(Passaic)的386例。

東橘市(East Orange)和厄文頓(Irvington)也有意效仿紐瓦克。東橘市長Ted Green表示，如果新增病例數量依然高居不下，市政府將不得不採取嚴格措施；厄文頓市長則稱正考慮下達為期一周的居家避疫令。

紐瓦克日前已強化商業宵禁令，07104、07105和07107三個郵遞區號的所有商家，包括藥房，平日晚9時之前關閉，周末則須在晚10時前關閉。

州長墨菲此前同意地方政府有權實施宵禁等措施，但必須獲得州府許可。上述市鎮此前已下令所有餐廳和酒吧堂食必須在晚8時前關閉，比州政府晚10時的規定更嚴格。新州部分市鎮警方表示不會對違規居民執法，紐瓦克警方暫未表態。

新州20日公布3635例新增確診，單日23人死亡。墨菲表示如果聯邦政府批准，新州有望在聖誕期間獲得13萬劑輝瑞(Pfizer)疫苗，到明年1月則有望獲得總共46萬劑，優先供醫護人員和高危群體接種。

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