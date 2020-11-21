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不滿堂食被關 費城餐廳業者聯合告市長

記者謝哲澍╱綜合報導
費城即日起餐廳禁堂食，直至1月1日。(美聯社)
費城即日起餐廳禁堂食，直至1月1日。(美聯社)

費城20日起禁餐廳堂食，多家業者聯合提告市政府，指市長的決定專制武斷，侵害憲法權利、業者蒙受損失，且無證據顯示有利控制疫情。政府區別對待餐廳及其他商家，關閉餐廳，卻讓大型零售商沃爾瑪、家得寶等，以及日托機構和銀行等繼續室內營業。費城當日公布1054例新增確診，七人死亡。

賓州周五108人染疫死亡，連續三天破百，新增6808例，七天平均日增5900例，為前一波高峰4月時的三倍。州府旅行隔離令同日生效，要求所有外州旅客，或造訪外州的居民，包含往來頻繁的鄰州，入境前須有72小時內檢測證明，或入境後自主隔離14天，跨州工作者例外。但州衛生廳長Rachel Levine也表示，暫無強制執行計畫，僅希望民眾配合。

原告律師Brian E. Fritz要求政府提供緊急補貼，並盡快召開聽證會。防疫措施不應侵犯商家的自由和憲法權利。市長肯尼發言人還未對訴訟置評，但按慣例政府發言人不評論正在進行的訴訟。

費城20日起暫停堂食、健身房、博物館、圖書館、戲院，直到明年1月1日，並禁止非同住家人(household)以外者聚會。新規允許室外餐飲繼續開放，但每桌人數上限從六人減至四人。理髮店、沙龍、零售店、旅館可繼續營業，但必須嚴格遵守防疫規則；建築工程、宗教服務可繼續進行，但必須減少人數聚集上限。市長肯尼強調這些是必要舉措。

新州州長墨菲表示不排除未來收緊管制，但指禁餐廳堂食和商業將摧毀民生，「除非有明確的病毒傳染率證據，否則在沒有補貼的情況下關閉堂食，我們的手上會沾滿鮮血(blood on our hands)。」

費城即日起餐廳禁堂食，直至1月1日。(美聯社)
費城即日起餐廳禁堂食，直至1月1日。(美聯社)

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