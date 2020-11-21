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新州教師工會：州長淡化校園疫情

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州教師工會公開譴責州長掩蓋校園疫情。(美聯社)
新州教師工會公開譴責州長掩蓋校園疫情。(美聯社)

新州疫情持續升溫，州府卻沒有關閉學校的計畫。全州最大的教師工會19日發表聲明，指州長墨菲不顧教職員工健康，且衛生廳統計誤導公眾，缺乏詳細的師生感染數字。由於肯登郡衛生局指感恩節前該地疫情將轉為高風險，本周剛准許返校的櫻桃山(Cherry Hill)學區，學監Joseph Meloche周五宣布，11月30日起再度改為網課，已參加混合授課者，下周可改登記。

新州教育聯盟(New Jersey Education Association)主席Marie Blistan指，工會認同課堂學習效果最佳，但必須建立在安全的基礎之上，「疫情不斷擴散之際，州長卻試圖淡化病毒對師生的威脅。」

墨菲與紐約州長葛謨、康州州長拉蒙(Ned Lamont)、賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)、德拉瓦州長卡尼(John Carney)、羅德島州長雷蒙多(Gina Raimondo)此前發出聯合聲明稱，醫學研究和東北各州的數據統計，以及來自美國乃至全球的經驗表明，只要採取適當的防疫措施，面對面教學是安全的，甚至在高傳染率地區亦是如此。

衛生廳報告全州56校出現校園傳播，導致239師生染疫，但遠少於民間統計。不少華人家長反映接到學區的疫情通知，與州政府的報告有出入。衛生廳表示這是因為州府對於校園傳播(school outbreaks)的定義更狹窄，必須是在教學樓內或學校活動中染疫的病例，才計入校園傳播；校外染疫者則並不計入。

州長墨菲此前堅持不會關閉學校，他表示目前的統計數據好於預期。衛生專家也同意這一說法，蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera稱，目前沒有證據表明校園是新冠疫情主要的傳播場所之一。

賓州政府沒有公開校園疫情，建議高傳染率的學校轉為線上教學。媒體質疑該建議與六州聯合聲明內容不符，州長發言人表示應團結控制疫情，使學生能夠安全留在校園內。

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