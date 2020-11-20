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新州議會通過43億貸款計畫 助州政府平衡預算

記者謝哲澍/新澤西州報導
疫情衝擊經濟，新州收支失衡，將發43億元債券。(美聯社)
疫情衝擊經濟，新州收支失衡，將發43億元債券。(美聯社)

新州議會18日通過近43億元貸款計畫，幫助州政府平衡預算。財政廳稱最終貸款利率為1.94%，惠譽評級(Fitch Ratings)指新州未來十年將面臨每年5億元的貸款償還。

根據決議，36億7200萬元為貸款本金(Principal)，6億元為保險費(premium)，普通義務債券(general obligation bonds)將通過私募市場發行，無需遵守疫情期間美聯儲對公募市場的臨時規定。債券還允許州政府在2021和22年僅支付利息。

受疫情影響，州政府此前預計今年稅收將短缺25億元，但9月後稅收開始增加，使預期赤字減少近4億元。共和黨議員指責州政府不斷喊窮，卻沒有耐心得到稅收統計出爐。

參議員Declan O'Scanlon表示，在沒有必要的情況下借錢違反常識，特別是在疫情之下，「沒有減少花費、沒有進行財政審計，向市場傳遞出錯誤資訊，金融機構也已下調新州的信用評級。」

非營利監察組織「會計真相」(Truth in Accounting)今年發布的年度財務調查報告，新州長期財務狀況連續第六年全美倒數第一。新州債務達1896億元，人均政府債務5萬7900元，也屬全美最高。

部分金融業者樂見其成。投資公司Raymond James & Associates主管Amanda Del Bene說，新州債券在市場上供不應求，一經發布就引發搶購。

臨近的賓州，州政府和議會正試圖使用13億聯邦補貼來平衡預算。儘管聯邦紓困案「CARES Act」禁止州政府這樣做，但一個例外是州政府可以使用這部分資金，支付部分公職人員在疫情期間的薪水，從而使州府有了操作的空間。

賓州中小商家對於政府的做法感到失望，賓州執業酒精飲料(Pennsylvania Licensed Beverage and Tavern Association)主任Chuck Moran說，許多餐飲業者依然對政府補貼翹首以盼。

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