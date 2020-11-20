賓州單日確診破7000 最快下月打疫苗

賓州疫情持續惡化，地方政府呼籲州府收緊限制。(美聯社)

新賓州疫情 持續升溫，新州19日公布4320例新增新冠病毒感染確診病例，單日34人死亡。賓州當日報告7126例新增病例，再次創下疫情爆發以來的新高，也是首次單日新增病例突破7000大關。衛生廳長Rachel Levine表示如果聯邦政府審批順利，賓州部分居民有望最快下個月就能接種疫苗。

賓州疫情迅速惡化，單日新增病例突破6000大關僅一天後又達到7000，過去七天單日新增高達5700。檢測 確診率與住院率也持續飆升，儘管檢測規模在全美墊底，賓州檢測確診率依然高達9.6%；染疫住院數量上升至2904，超過4月首波疫情頂峰。

費城當日公布765例新增病例，20日(今)下午5時起停止開放餐廳堂食、博物館、圖書館、健身房和劇院，禁止室內外非家人聚會，商店減低客容量等。衛生局局長Thomas Farley督促居民待在家中，「防疫新規是暫時的，只有六周有效期，但死亡無法改變」；他也呼籲鄰近區域採取同樣的措施。新州南部多郡確診率已超過10％，人口最多的肯登郡與費城僅一橋之隔，七日平均日增確診數達258人。

由於地區醫院已不堪負荷，而且缺少專責衛生局，德拉瓦郡議會19日通過決議，要求州長除已下令的離家就須戴口罩外，應比照費城實施更嚴格防疫規定，如餐廳室內外每桌均限四人，室內聚會人數上限再降低等。賓州目前餐館堂食限五成容量、室內聚會限20％。