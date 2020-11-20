我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

賓州單日確診破7000 最快下月打疫苗

記者謝哲澍╱綜合報導
賓州疫情持續惡化，地方政府呼籲州府收緊限制。(美聯社)
賓州疫情持續惡化，地方政府呼籲州府收緊限制。(美聯社)

賓州疫情持續升溫，新州19日公布4320例新增新冠病毒感染確診病例，單日34人死亡。賓州當日報告7126例新增病例，再次創下疫情爆發以來的新高，也是首次單日新增病例突破7000大關。衛生廳長Rachel Levine表示如果聯邦政府審批順利，賓州部分居民有望最快下個月就能接種疫苗。

賓州疫情迅速惡化，單日新增病例突破6000大關僅一天後又達到7000，過去七天單日新增高達5700。檢測確診率與住院率也持續飆升，儘管檢測規模在全美墊底，賓州檢測確診率依然高達9.6%；染疫住院數量上升至2904，超過4月首波疫情頂峰。

費城當日公布765例新增病例，20日(今)下午5時起停止開放餐廳堂食、博物館、圖書館、健身房和劇院，禁止室內外非家人聚會，商店減低客容量等。衛生局局長Thomas Farley督促居民待在家中，「防疫新規是暫時的，只有六周有效期，但死亡無法改變」；他也呼籲鄰近區域採取同樣的措施。新州南部多郡確診率已超過10％，人口最多的肯登郡與費城僅一橋之隔，七日平均日增確診數達258人。

由於地區醫院已不堪負荷，而且缺少專責衛生局，德拉瓦郡議會19日通過決議，要求州長除已下令的離家就須戴口罩外，應比照費城實施更嚴格防疫規定，如餐廳室內外每桌均限四人，室內聚會人數上限再降低等。賓州目前餐館堂食限五成容量、室內聚會限20％。

編輯推薦

賓州 疫情 檢測

上一則

活水到 華府撥1億元助商家

下一則

喬州重新計票完成 川普未能翻盤

延伸閱讀

賓州創日增7000確診 費城周五下午5時起禁堂食

賓州創日增7000確診 費城周五下午5時起禁堂食
喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴

喬州3039張選票沒算到 賓州高院接受川營上訴
賓州加強防疫 出門、周圍有人都必須戴口罩

賓州加強防疫 出門、周圍有人都必須戴口罩

追蹤人力不足 費城要求確診者自行通知接觸史

追蹤人力不足 費城要求確診者自行通知接觸史
新州重災區4市鎮 擬停業24至72小時

新州重災區4市鎮 擬停業24至72小時
疫情若失控 新州4市鎮有意暫停商業

疫情若失控 新州4市鎮有意暫停商業

熱門新聞

通過公民考試以宣誓入籍，未來恐將更耗時、更困難。(本報檔案照片)

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

2020-11-13 18:13
林達因為參加了家族萬聖節聚餐而感染新冠病毒，她確診後十分擔心孩子也受到感染。(Linda Diaz授權提供)

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

2020-11-19 14:02
鄭頌國。(scienceDirect期刊網站截圖)

逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

2020-11-13 11:14
芝加哥疫情嚴重，各處檢測站都排長龍。(芝加哥市衛生局臉書)

我需要做新冠病毒檢測嗎？何時做？ 傳染病專家告訴你

2020-11-13 10:07
住在疫情嚴峻的艾爾帕索，納吉拉自5月以來，六位家人因新冠肺炎去世。（ABC7）

沒到處亂跑 新冠仍奪她家族六條命

2020-11-16 21:47
39歲的莎拉杭特在上學途中，槍殺17歲的兒子。（麥克蘭那縣監獄圖片）

射光整個彈匣 女教師上學途中槍殺兒子

2020-11-16 20:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切