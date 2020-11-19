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賓州創日增7000確診 費城周五下午5時起禁堂食

記者謝哲澍╱綜合報導
費城周五下午5時開始，餐廳禁堂食。(美聯社)
費城周五下午5時開始，餐廳禁堂食。(美聯社)

賓州疫情持續升溫，新州19日公布4320例新增新冠病毒感染確診病例，單日34人死亡。賓州當日報告7126例新增病例，再次創下疫情爆發以來的新高，也是首次單日新增病例突破7000大關。

賓州疫情迅速惡化，單日新增病例突破6000大關僅一日後達到7000，過去7日單日新增高達5700。檢測確診率與住院率也持續飆升，儘管檢測規模在全美墊底，賓州檢測確診率依然高達9.6%；染疫住院數量上升至2904，超過四月首波疫情頂峰。

理海大學(Lehigh University)19日宣佈關閉學校，所有課程立即轉為線上。賓州政府寄希望於正在取得突破的新冠疫苗，衛生廳長Rachel Levine表示如果聯邦政府審批順利，賓州居民有望最快在下個月就能接種疫苗。

費城當日公布765例新增病例，20日(周五)下午5時起停止開放餐廳堂食、博物館、圖書館、健身房和劇院。衛生局局長Thomas Farley督促居民呆在家中，「防疫措施是暫時的，只有6周，但死亡卻是永久的」；他也呼籲大費城地區採取同樣的防疫措施。

西東大學(Seton Hall University)傳染病專家Brian Nichols指出，如果餐廳缺乏有效的通風環境，那麼居民堂食是高風險行為。羅文大學(Rowan University)傳染病專家Judith Lightfoot則同意禁堂食，「經濟和健康二選一，我會選健康。」

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