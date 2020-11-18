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疫情若失控 新州4市鎮有意暫停商業

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州多市鎮或下令暫時關閉商店。(美聯社)
新州多市鎮或下令暫時關閉商店。(美聯社)

新州21郡目前有15郡每日確診人數達三位數，北部的埃塞克斯郡(Essex County)成為第二波新冠疫情重災區，紐瓦克(Newark)、橘市(Orange)、東橘市(East Orange)和厄文頓(Irvington)四市長日前進行視頻會議商議應對措施，同意採取嚴格措施，包括可能命令市內所有商業停業24至72小時。

埃塞克斯郡目前日增病例300以上，也是新州第二波疫情最熱點地區之一。東橘市市長Ted Green表示，如果新增病例數量依然高居不下，市政府將不得不採取嚴格措施，但未透露何時將下令停業。

州長墨菲此前表示各地方政府有權實施宵禁等嚴格措施，但必須獲得州府許可。上述四個市鎮此前已下令所有餐廳和酒吧堂食必須在晚8時前關閉，比州政府晚10時的規定更為嚴格。

作為新州第一大城市，紐瓦克站在防疫最前線。市長巴拉卡(Ras J. Baraka)本月宣布強化宵禁令，07104、07105和07107三個郵遞區號的所有商家，包括藥房，平日晚9時之前關閉，周末則須在晚10時前關閉。市長表示採取措施後疫情有轉好的趨勢，將在12月1日再進行評估和發布新規。

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