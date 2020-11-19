賓州加強防疫 出門、周圍有人都必須戴口罩

賓州 衛生廳長Rachel Levine公布最新數據模型，顯示居民如果不遵守防疫 規定，明年1月染疫死亡數將達1萬2000人，3月達1萬8000人，屆時醫療資源將不堪重負。州府同時強化口罩令，居民只要離開家、周圍有人，就必須戴口罩，同時要求所有外州訪客入境72小時內接受檢測 ，並呼籲大學執行檢測和隔離。

賓州18日新增110名新冠死者，為5月下旬至今新高；新增6339人確診，也是首次單日超過6000例，近七天平均日增5550例；住院人數超過2700，追上4月首波高峰，檢測規模卻在全美墊底，意味實際染疫人數可能更多。11月6日至12日平均確診率9.6％，前一周為6.9％。

州長沃爾夫強調戴口罩「現在比任何時間都重要」。要求居民家中如有訪客，也應戴口罩。個人、商家和機構如違規可能將面臨執法者的警告。

Levine督促醫院做好患者數量飆升的應對，並向全州各醫療系統發出備忘錄，要求醫院做好減少非必要手術的準備，但最終決定權將在醫院手中。

與其他各州一樣，Levine承認政府無力嚴格執行口罩令，督促居民加強防疫意識，希望每個人都盡可能待在家。