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追蹤人力不足 費城要求確診者自行通知接觸史

記者呂賢修╱綜合報導
費城追蹤人員有限，多數確診者需自行通知。(美聯社)
費城追蹤人員有限，多數確診者需自行通知。(美聯社)

賓州衛生廳數據顯示，11月第一周新冠確診者，僅16％願意與接觸追蹤人員合作，提供近期曾接觸過的人及去過的場所，其中以18至25歲大學生年齡群配合度最低，呼籲只要確診，一定要接電話。由於人手不足，費城已要求確診者自行通知曾近距離接觸過的人。

衛生廳感染追蹤主任Michael Huff表示，雖然目標是追蹤所有確診者，但近期確診數大增，追蹤人力不足，相較今夏可致電八成追蹤對象，目前僅四分之一會在確診24小時內接到電話，由於全州染疫死亡者三分之二是長照機構居民及重病患，當局只能優先追蹤有關連的個案，因此接聽電話格外重要，但現況是多數確診者不接電話或不願合作。

Huff表示，檢測一般48至72小時都會有結果，多數檢測的是有可疑症狀者，無症狀者檢測尚未普及，口罩、社交距離等措施，也是為防範後者傳播病毒。

費城官員則希望確診者主動聯絡症狀出現前48小時曾近距離接觸的人，提醒自主隔離、消毒住處及等待七天後受檢等相關應對資訊，網址：https://bit.ly/TraceYourContactsPHL，網站也提供如何匿名通知他人的方式。

費城18日新增831確診，目前530人住院，45人使用呼吸器，今春疫情高峰曾有1000人同時住院。

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