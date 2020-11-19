染疫住院人數創新高 新州籲大學生檢測

大學生將放假返家，專家呼籲即時檢測。(美聯社)

新州18日公布4063例新增新冠病毒感染確診病例，單日27人死亡；染疫住院人數達2446人，創下半年來新高，也是一個月前的三倍。過去七天平均日增3744例，創疫情 爆發以來的新高；病毒傳染率高達1.43；住院人數則在兩周內翻了一番。州政府和傳染病專家呼籲大學生節日期間停止聚會，「現在並非和爺爺奶奶團聚的最佳時間。」

校園疫情還在繼續。衛生廳當日宣布友聯郡(Union)一所學校爆發校園傳播，23名師生確診。出於隱私考慮，衛生廳未公布校名。大學除外，全州有56所學校傳出疫情，239名師生確診。墨菲指校園依然安全，沒有必要關閉學校；臨近的紐約已轉為線上教學。

節日季即將到來。羅格斯大學醫學院傳染病專家David Cennimo，呼籲大學生放假後不應立即與家人團聚，應坦誠在校園內曾有過聚會的日期和相關情況，「我理解14天的隔離並不現實，但應該考慮應對措施。」

墨菲與紐約州 長葛謨、康州州長拉蒙(Ned Lamont)、賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)、德拉瓦州長卡尼(John Carney)，聯合呼籲大學在放假前為所有學生進行檢測 ，以保證家庭安全。