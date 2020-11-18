新州撥款8740萬元 翻修38個圖書館

新澤西州議會通過撥款8740萬元，改善38座公共圖書館的無障礙設施。圖為獲撥款的Bayonne Public Library。(取自官網)

新澤西州 議會16日不記名通過表決，將撥款8740萬元給16個郡的38座圖書館 進行翻修和其他改建工程，因為許多地方圖書館的設施不符合美國身心障礙者法案(Americans with Disabilities Act)，這筆經費將用來改善這些圖書館的無障礙設施。

羅雪(Roselle)市圖書館館長Jeanne Marie Ryan說，此舉對許多亟需資金支持的圖書館非常重要，但也讓人意識到一個專案從開始到完成，真的是曠日廢時。

新州 圖書館的翻修改建計畫可追溯到1999年，當時新州議會批准撥款4500萬元，但要求地方政府要匹配3倍的投資額。

新州居民此後在2017年公投，通過以發行1億2500萬元公債的方式翻修圖書館，但政府直到今年才公布首批獲得資金的市鎮名單。

新州超過129座圖書館申請翻修和建設經費，必須經過多達五個政府部門層層審批，包括經濟發展局(EDA)、環保廳(DEP)、社區事務局(Department of Community Affairs)、財政廳(Treasury)和歷史委員會(Historical Commission)。

Ryan說，當年前州長克利斯蒂簽字時，所有的圖書館工作人員都歡欣鼓舞，「沒有人能夠料到，(前)州長簽字居然是整個專案中最容易實現的環節；有時候看政府部門做事真的很有意思。」

參議員Kip Bateman說，新州公立圖書館改建工程已經等待很多年了，這些圖書館作為社區中心對居民的意義重大，此次決議通過將是一個重要的里程碑。