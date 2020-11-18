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Niche全美最佳公立高中 博根郡學院高中奪冠

記者謝哲澍／新澤西州報導
博根郡學院高中排名全美第一。(Linkedin)
博根郡學院高中排名全美第一。(Linkedin)

社區排名網站Niche.com日前公布2021年全美最佳公立高中，新州著名的博根郡學院高中(Bergen County Academies)全美第一，位於林可夫市(Lincroft)的高科技高中(High Technology High School)也擠進前十。

此次榜單依然被磁校（Magnet School）和特許學校占據。作為新州公認的最佳高中之一，博根郡高中每年申請者競爭非常激烈；該校約有1000名學生，學生和教師的比例為11：1。

新州高中在榜單中表現出色，Biotechnology High School排在第20、OCVTS - Marine Academy of Technology & Environmental Science第26、Union County Magnet High School第29、The Academy for Mathematics, Science & Engineering第37、Bergen County Technical High School - Teterboro第40。

傳統高中方面，普林斯頓高中(Princeton High School)是排名最靠前的高中，排在全美47位；密爾本高中(Millburn Senior High School)排在73位、田納福來高中(Tenafly High School)100位。

榜單綜合州考成績、多元化、資源、以及學生和家長的調查回覆等因素。博根郡學院高中在學術、大學準備、師資、資源和設施方面獲得A+，多元化得到A-，整體綜合成績為A +。

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