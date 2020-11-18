新州羅伯特·伍德巴拿巴 併購崔尼塔斯醫院

羅伯特·伍德巴拿巴(RWJBarnabas Health)是新州最大的醫療系統。(取自RWJBarnabas Health官網)

新州 最大的羅伯特·伍德巴拿巴(RWJBarnabas Health)醫療系統疫情 期間連續大動作，繼9月併購聖彼得大學醫療系統(St. Peter's University Healthcare System)後，日前宣布完成併購伊莉莎白市崔尼塔斯醫院(Trinitas Regional Medical Center in Elizabeth)。

RWJBarnabas首席執行官奧斯特洛夫斯基(Barry H. Ostrowsky)在聲明中表示，崔尼塔斯醫院是當地社區重要的資源，「我們非常興奮獲得崔尼塔斯的加盟，並將向新州北部和中部社區擴大其優質的醫療服務。」

根據收購協議，崔尼塔斯醫院將仍保持天主教機構身分，並由原董事會繼續運營。醫院CEO兼主席Gary S. Horan在聲明中稱，併入羅伯特伍德巴拿巴醫療系統，有助於醫院獲得更多資源和機會，從而提升醫療品質服務社區。

崔尼塔斯醫院擁有554張床位，受限於醫院位置和規模，該醫院近年來無法得到健保 公司青睞，一度被穆迪(Moody's Investor Services)評為新州財務最脆弱的醫院。

羅伯特·伍德巴拿巴在9月併購的聖彼得大學醫療系統，則聲明已為第二波疫情頂峰做好準備。主席Les Hirsch表示，醫院新設立安全觀察室(safety observation room)，可供護士遠程觀察所有病房，並隨時與主治醫生溝通。