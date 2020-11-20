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南北和 冬令滋補佳餚熱賣！另有晚間堂吃附贈涼菜優惠

新澤西訊

  當寒風蕭瑟之際，人們對「砂鍋美食」的嚮往似乎無以言表。無論是大雅廳堂上，還是一隅廚房裡，當砂鍋的熱氣躥騰、咕嘟作響之際，整個空間也瞬間歡喜起來。這樣滋補的美味，是秋冬時節最好的慰藉！

  作為以家常風味為特色的老字號，南北和餐廳自然諳熟這鍋氣美食之道。翻開其菜單，中華傳統美食「羊肉爐」位列之上。光聞此名，已是一股暖流湧上心頭。補血的紅棗，滋陰的枸杞，補氣的黃耆，健脾的陳皮…華夏藥膳佐料與鮮嫩羊肉在器皿中交織融合，由此碰撞出一道養精固本的驅寒美味。一鍋上桌，滋滋作響，食慾全來。手切羊肉軟而不爛，筷子包夾，卻又骨肉分離；藥膳湯頭，甘香濃郁，忍不住舀一勺入口，瞬間暖胃又暖心。或許，此時便覺“耳聞聖賢書不如嘗百味”，千年中醫提及的血脈通暢，原來妙哉於此。

  既然談及滋補佳餚，當然少不了台式經典「麻油雞」。爆香的老薑，正宗的麻油，雞肉滑嫩甘美，湯汁濃郁清甜，品嘗一口，寒意全無，瞬間懂得什麼是相見恨晚！另一款熱賣美味，當屬充滿儀式感的「燒酒雞」。先點燃鍋裡的米酒，只聽“轟”的一聲，整個鍋面竄起了紅紅的火苗，整間屋子也充滿了酒香。拿起筷子來上一口，行氣活血，全身溫暖，簡直妙不可言。

  「酸菜白肉」也是圈粉無數的美食之一。五花肉與酸白菜這對“天仙配”，經過百轉千迴的水火交融，滋味別具一格。肥瘦相間的肉質依然晶瑩，卻脫去了讓人不悅的油膩；酸白菜仍保有獨特的風味，卻也少了一抹戾氣。如此酸香之滋，無疑健脾開胃，寒冷之夜如若沒有這一煲酸菜白肉，似乎會難以入睡。

  除此之外，紅燒牛肉，砂鍋魚頭，砂鍋獅子頭……這樣的食客“心頭好”，自然也是菜單裡的座上賓。甄選食材的辛苦，刀光勺影的功力，全部匯聚在這一鍋煲裡。

  即日起，憑世界日報廣告（日報隔日、週報每週五；電子報可保留截圖）晚7點半後堂吃客人可獲贈精美涼菜一份。歡迎廣大華人朋友前來新州南北和（Kings Joint）用餐，美味多樣，安心享用。電話：732-543-2888、732-543-2886；營業時間：11:00AM-9:30PM（週二公休）；地址：1776 S. Washington Ave. Piscataway，NJ 08854（停車方便）。

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