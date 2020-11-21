HiTRONS感恩節鉅惠！購按摩椅可獲6樣精美好禮

三星AirDresser智能衣物護理機（價值$1,499）

一年一度的購物季來襲，除了購買腕錶、首飾、衣物、保養品外，購置一台讓全家健康受益的按摩椅更是明智之選！作為美東地區按摩椅專家，HiTRONS不僅為大家帶來了各式熱賣按摩椅，同時還為廣大消費者準備了精美贈禮。

即日起至本月底，凡購買Panasonic MAJ7或BODYFRIEND Pharaoh SII按摩椅1臺，均可獲贈6樣超值好禮。贈禮包括：三星AirDresser智能衣物護理機（殺菌兼除皺）1臺或BTN GLED光子嫩膚智能美容儀1臺、醫學眼部按摩器1臺、充電式電暖寶1個、智能無線拖把1臺、按摩椅靠背1個、按摩椅腳墊1個。總之，驚喜多多，不容錯過！

創立於2002年的HiTRONS，在美東地區擁有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。其在按摩椅經銷行業深耕近二十年，專業經驗豐富，從產品甄選、物流配送、售後服務等都表現卓越。

其創始人具有機械自動化專業背景，且為家族式經營，非常注重產品品質及客戶滿意度。對於按摩椅購買，HiTRONS一向倡導“實景體驗”，所以不惜重金打造出位於新州 Ridgefield地區的主賣場，讓消費者能夠在購買前充分體驗及比對產品，進而安心選購到符合自己真正需求的按摩椅。此外，HiTRONS深知售後服務對消費者的重要性。因此，其所售按摩椅提供五年全保，且相較於一般經銷商而言，其技術專家所率領的專業團隊可以為消費者提供應急性的售後支持。

精選的Panasonic MAJ7是公認的按摩大師級產品，網友評價近5顆星。外觀現代大氣，由日本頂尖工程師傾力打造。自動身型檢測 功能，可讓每個按摩球有效運作，締造出個性化的按摩體驗。其尖端的智能機芯與多部位氣囊聯動，給人仿若真人按摩的舒適感受。全身加熱功能，可有效放鬆肌肉 ，舒緩疲勞，讓整個秋冬備感溫暖。BODYFRIEND Pharaoh SII是韓國頂級按摩椅，深受名流青睞。真皮做工，細節完美，外觀時尚，科技感十足。XD立體按摩技術，完美貼合身體曲線，可按需求調節按摩深度。S&L型導軌，零重力體驗，特殊腿部按摩功能，讓您全身心備感放鬆。此外，內置藍牙技術可連結數位產品，實現腦部按摩，提升睡眠品質。

歡迎前往HiTRONS門店體驗或來電諮詢。主賣場地址：1 Remsen Pl #107, Ridgefield, NJ 07657（停車方便）；電話：201-941-0024；官網：www.hitrons.com；商家對本活動及產品擁有最終解釋權。