冬季室外餐飲困難重重 新州業者憂心

室外「冰屋」降低病毒傳播風險、避風保暖，頗受歡迎。(美聯社)

新州疫情 惡化使餐廳堂食進一步鬆綁無望，冬季更讓室外餐飲舉步維艱，費城 下令餐館業者本周五關閉堂食至明年1月1日，許多業者擔心生計難以為繼。

新澤西餐飲行業聯盟主席Marilou Halvorsen指「州長的行政令至少能提供一致性，但地方政府不同部門經常有不同說法，造成困惑」。在室外提供酒精飲料的商家，需在地方政府申請特殊許可，並取得州政府的延期；燃料火爐(propane heaters)需經過消防檢查，距離帳篷至少五呎；電力取暖設備、塑膠擋風「冰屋」(igloos)則需經過不同部門的審批。

相對美觀，又能在室外擋風的塑膠「冰屋」成為許多商家的選擇。新州北部Moonachie的El Tango Argentina Grill餐廳花費2000元搭建冰屋，卻在數日後被衛生部門通知不符合標準，因缺少足夠的空氣流通。隨著氣溫的下降，此類室外獨立「冰屋」配以柔和溫暖的燈光氣氛，獲得青睞。

州長墨菲近日表示商家可以使用塑膠「冰屋」。餐廳店主David Espejo將這批冰屋轉移至自己位於安歌塢(Englewood)的另一家餐廳，在那就被允許使用。但他也承認這些冰屋將在更寒冷的天氣經受考驗，因為該產品在下雪天的表現仍很難預料。

Espejo說，每個市鎮的規定都不一樣，「我見過用帳篷把露台完全封閉，還有將火爐設在帳篷裡，這些在Moonachie都屬於違規。」他花300元採購的火爐也被禁止使用，因為缺乏UL安全標識，而符合要求的火爐早已被商家一搶而空。

中餐廳則很少考慮冬季繼續提供室外餐飲。南北和餐廳的大量室外桌椅，夏日備受食客好評，但天氣轉冷可能將放棄。餐廳業主George表示，使用火爐不僅需要很多手續和審批，價格也較高，中餐廳很難承受。顧客也不願意在戶外用餐，特別是較大的家庭。Halvorsen說，在生意火爆的餐廳，許多顧客寧願等待一個小時，也不願在戶外就坐用餐。

一些市鎮此前封路幫助餐廳擴大戶外餐飲規模，也都將在冬季結束封路。西野市(Westfield)的Quimby街將在感恩節後重新通車，當地許多餐廳計畫屆時將以外賣為主。

許多市鎮對商家表達支持。瑞吉屋(Ridgewood)市長Susan Knudsen說，只要周末天氣合適，當地警方就會封閉Ridgewood Avenue部分路段，讓餐廳商家能夠繼續提供室外餐飲，將每周、每天單獨評估。