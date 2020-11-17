費城禁堂食 籲企業在家上班 新規實施至1月1日

費城宣布新規，20日起餐廳禁堂食，縮緊聚會人數限制。(美聯社)

防範疫情 進一步惡化，費城 市長肯尼周一宣布「居家安全」新規(Safer at Home)，本周五起餐廳禁堂食；呼籲企業盡量讓員工在家上班；關閉健身房、博物館、賭場、圖書館、室內遊樂場、戲院、表演場所等；室內聚會派對、婚喪禮等，無論在公共或私人場所，若有非家庭成員(household)，將屬違規行為。新規實施至1月1日，視疫情可能更嚴，也可能延長。賓州 暫未決定收緊管制。

費城新規並將戶外用餐每桌上限從六人減為四人，且只准與同住家人同桌；理髮、美容、旅館等行業可在遵守防疫規定下營業；各項工程不受影響；零售商店內每千呎面積限五人，宗教場所相同，或容量上限5％；戶外聚會限場地上限10%，或每千呎十人，大型活動限2000人，均禁止提供餐飲；高中、大學全面改上網課，日托中心、小學、初中可繼續校內授課，但費城學區上周已宣布延後公校返校計畫。

市衛生廳表示，費城上周平均每天新增650例確診，創疫期新高，約每17天增一倍，住院者過去11天也倍增。市府也呼籲相鄰的賓州、新州各郡實施類似措施。

賓州衛生廳周一宣布新增4476例，周日則有5199例，周末共51人死亡；染疫住院人數也穩步增長，目前有2440人住院，531人住在重症病房。全州的檢測確診率也從前一周的6.8%升至9.6%。衛生廳指暫無新規，也不會重新採取之前的紅、黃、綠分區開放措施，但呼籲賓州人盡可能留在家中。

舉報聚會、餐館違規可撥311，商家有疑問可撥(215)683-2100，或電郵：[email protected]，新規網址：

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