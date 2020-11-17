新州再限制聚會人數 降至十人

新州新規降低聚會人數上限。(美聯社)

新州 新冠疫情 持續升溫，州長墨菲16日宣布將限制聚會規模，室內聚集人數從目前的25人降至十人，室外則從500人降至150人。新規不影響餐廳堂食、婚禮、葬禮、禮拜、政治集會的25%人數上限規定。

室內聚會新規即日生效，室外則將於23日(周一)啟動。室內運動隊直接參賽者，包括球員、教練、裁判可超過十人上限；室外聚集的150人上限則將包括球隊工作人員在內的所有人，意味著觀眾將很難超過100人。

新州周末報告8935新增病例，包括周六4395例和周日4540例，創疫情爆發以來的新高。墨菲與紐約州 長葛謨、康州州長拉蒙(Ned Lamont)、賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)、德拉瓦州長卡尼(John Carney)15日舉行線上會議，商議如何應對第二波疫情。新州近日已出台一系列防疫政策，包括禁夜間堂食、青少年跨州比賽等規定。

新州酒精飲料管理局周末抽查三個郡內的104家酒吧，並對15家違規酒吧開出罰單。墨菲表示將繼續對商家進行抽查，業主不該抱有任何僥倖心理。

他也督促居民積極與「接觸者追蹤」(contact tracing)人員合作，稱目前60%受訪者卻拒絕合作，不透露任何資訊，「接觸者追蹤唯一的目的就是保護你和家人，社區的健康與安全。」