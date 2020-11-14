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西費城投彈悲劇35周年 市府道歉

記者呂賢修╱綜合報導
圖為日前西費城因小華勒士之死再次騷動。(美聯社)
圖為日前西費城因小華勒士之死再次騷動。(美聯社)

費城市議會周四通過決議案，為35年前警方為平息幫派，在西費城非洲裔社區投炸彈，造成包含五名兒童在內、共11人死亡，燒毀60多間房屋一事正式道歉。市長肯尼指此為修復族裔裂痕重要一步。提案議員則指悲劇一再重演，要求嚴審警察資格。

當時的市長Wilson Goode Sr.今年5月於事件35周年之際投書媒體，要求市府正式道歉。但正值疫期高峰，市府未回應。之後全美各地因明尼蘇達州佛洛伊德遭警察壓頸致死，發生暴動。近期西費城精神異常非洲裔男子小華勒士(Walter Wallace Jr.)遭警連開14槍擊斃，再次陷入騷亂。經市長授命，西費城市議員Jamie Gauthier提案，本周無異議通過。

1972年，非洲裔男子John Africa在西費城成立激進革命組織MOVE。重大事件如1978年殺害一警，並造成16名警消受傷，九名組織成員事後被判終身監禁。1985年5月13日，警方以直升機在位於Osage Avenue 及Pine Street的組織總部投彈，死傷慘重，並損毀大量民宅，導致多次民事訴訟，市府計賠償千萬元。

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