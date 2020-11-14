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費城單日確診破千 專家建議全數關校

記者呂賢修╱綜合報導
公衛專家建議費城及鄰近地區盡快關閉校園。(Getty Images)
公衛專家建議費城及鄰近地區盡快關閉校園。(Getty Images)

費城13日宣布新增1158例新冠確診，疫期至今首次破千。市長辦公室表示下周一可能宣布強化限制新規，外界猜測可能針對餐館、酒吧等聚會場所。費城兒童醫院政策中心根據其疫情模型，呼籲費城及鄰近地區學校，下周應立即關閉校園，冬季並採線上授課。中心主任David Rubin表示，證據顯示冬季疫情將至，停止校園活動有助減低節日家庭聚會的傳染風險，維持醫院可用病床數，應對接下來的多個假期危機。

費城公校已宣布延後原訂11月30日上路的分階段返校計畫。但費城地區仍有95所特許學校、教會學校。而當學區宣布上述計畫時，市衛生局指合理，但未建議所有學校跟進，因為數據顯示低年級學生傳染率低，而且是最需要面對面上課的一群。

州教育廳建議疫情熱點及周圍區域應採網路授課。賓州教師工會呼籲疫情明顯惡化的學區，應立刻關閉校園。蒙哥馬利郡政府本周投票通過11月23日起關閉校園兩周，Susquenita學區已決定關閉校園至11月底，Central Dauphin學區則暫停讓更多學生返校，Harrisburg學區維持全線上授課，Elizabethtown Area學區則將中學課程改為線上。

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