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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

節日將近…新州社區食儲求助 盼捐贈食物、徵志願者

記者謝哲澍╱新澤西州報導
新州食儲繁忙，呼籲居民協助。(Cfbnj.org)
新州食儲繁忙，呼籲居民協助。(Cfbnj.org)

第二波疫情與節日季一同到來，新澤西社區食儲(Community FoodBank of New Jersey)稱目前需求比去年至少增加40%。各大食儲備戰節日季正在全力採購食材，希望能夠得到居民支持，包括積極捐贈食物、當志願者等。

食儲主席Carlos Rodriguez指，疫期失業增，有可能挨餓的居民數量增加近50萬人，加上疫情前就存在的90萬人，目前各大食儲不僅食品供不應求，志願者數量也遠遠不夠，「如果你健康並希望幫忙，可以上網看幾乎各地都需要志願者。」

前副州長顧丹諾(Kim Guadagno)目前是食儲Jersey Shore food bank Fulfill的主席，她表示由於孟莫斯(Monmouth)和海洋郡(Ocean)失業率暴增，目前新州沿海地區急需幫助，無論是感恩節火雞、罐頭肉類、蔬菜，都可以寄。

位於新布朗士維克(New Brunswick)的食儲Elijah's Promise，原本每日提供約150份免費午餐，如今需求量增至270以上。為了幫助困難家庭、免除人群外出聚集，該食儲在分發午餐時就為有需要的家庭提供晚餐外帶服務，但隊伍依然能排滿一個路口。

幫助食儲及更多資訊可上網：https://cfbnj.org/volunteer/，或https://elijahspromise.org/volunteer-covid-19/。

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