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加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

第二波疫情再掀搶購潮？ 超市：已有準備

記者謝哲澍/新澤西州報導
超市業者表示，對於疫期可能發生搶購，已有準備。(美聯社)
超市業者表示，對於疫期可能發生搶購，已有準備。(美聯社)

新州疫情升溫導致部分民眾緊張，對於今年3月曾發生的超市搶購潮，新州超市業者表示若再發生已做好準備，一些超市的限購政策從未鬆綁，政府也有入店規則，因此不會陷入類似疫情爆發初期的窘境。

目標折扣店(Target)目前仍對許多商品實施限購，包括衛生紙、消毒紙巾、消毒液、手套等防疫產品。該店發言人表示，若有必要超市將按需求對限購項目做出調整，請顧客購買自己眼下所需的量，讓更多家庭能夠買到必需品。

Stop & Shop同樣未取消部分商品限購，但每間門市並不相同。該超市仍保留清晨的老人專購時段，即每天早晨6時至7時30分僅開放給60歲以上的顧客。超市發言人表示目前各門店並無搶購情況出現，各種商品存貨充裕，包括感恩節火雞等。

華人超市則更為輕鬆。愛迪生(Edison)金門超市偉經理表示，該超市即使在疫情最嚴重的時候也未實施限購，「雞蛋、牛奶都不會限購；也根據政府規定限制入店人數，做好消毒等防疫措施，讓顧客和員工都能安心。」

Wegmans超市發言人表示，超市業在今年3月的經歷前所未見搶購，吸取了教訓，保證貨源，不置於重蹈覆轍。

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